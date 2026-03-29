Sistemele de apărare aeriană au fost activate la Teheran după ce au fost raportate lovituri puternice

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în provinciile Teheran și Alborz în urma unor atacuri asupra infrastructurii electrice, a declarat Ministerul Energiei al Iranului, citat de presa de stat.

Ulterior, ministrul adjunct al energiei a afirmat că penele de curent din estul Teheranului au fost remediate, potrivit agenției de presă Mehr.

Duminică, Iranul a avertizat asupra unei escaladări după ce atacuri aeriene israeliene au lovit mai multe universități, inclusiv unele despre care Israelul a susținut că ar fi fost utilizate pentru cercetare și dezvoltare nucleară.

Garda Revoluționară a avertizat că Iranul va considera universitățile israeliene și filialele universităților americane din regiune drept „ținte legitime”, dacă nu i se vor oferi garanții de securitate pentru universitățile iraniene, potrivit presei de stat.

Universități americane, inclusiv Georgetown, New York și Northwestern, au campusuri în Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că zeci de universități și centre de cercetare au fost lovite, inclusiv Universitatea de Știință și Tehnologie din Iran și Universitatea de Tehnologie din Isfahan.