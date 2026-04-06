Atacuri puternice în Iran. Cel puțin 25 de victime, inclusiv copii, după lovituri ale Israelului

Cel puțin 25 de persoane au murit luni în urma unor atacuri lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, potrivit informațiilor publicate de presa de stat iraniană, citată de Sky News.

Conform datelor transmise, printre victime se află și copii. Cel puțin șase minori și-au pierdut viața, patru fete și doi băieți cu vârste sub 10 ani, conform agenției semi-oficiale Mehr.

Cele mai grave pierderi s-au înregistrat în apropiere de Eslamshar, la sud-vest de Teheran, unde un atac a provocat moartea a cel puțin 13 persoane, potrivit agenției Fars. Alte cinci victime au fost raportate în Qom, după ce o zonă rezidențială a fost lovită.