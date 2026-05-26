Facturi duble la gunoi pentru locuitorii din Sectorul 3 / Ce prevede regulamentul „Platește cât arunci”  

Inițiativa are ca obiectiv creșterea colectării separate, reducerea deșeurilor reziduale și alinierea la cerințele europene privind economia circulară.

Un sistem nou de tarifare pentru deșeuri

Conform proiectului de hotărâre, serviciul de salubrizare va fi facturat direct de operator, în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Sector 3.

Pentru persoanele fizice, tariful este exprimat în lei pe lună pe persoană, iar pentru persoanele juridice acesta se stabilește fie pe metru cub, fie pe tonă, în funcție de tipul de recipiente utilizate pentru colectare.

În cazul containerelor mari, de 7 mc, 16 mc sau 24 mc, deșeurile sunt cântărite, iar operatorul emite bon de cântar. Pentru deșeurile voluminoase și de tip DEEE, tariful este calculat tot pe tonă.

Ce tipuri de deșeuri vor fi colectate separat

Regulamentul prevede colectarea separată a mai multor fracții de deșeuri, inclusiv:

deșeuri reciclabile precum hârtie, carton, plastic și metal, sticlă, deșeuri reziduale, biodegradabile, deșeuri din construcții, deșeuri voluminoase și deșeuri din parcuri și grădini.

Utilizatorii vor primi pubele de 120 litri pentru fracția umedă și pubele de 240 litri sau containere de 1,1 mc pentru fracția uscată.

Obligații noi pentru cetățeni și operator

Proiectul introduce obligația colectării separate pentru toți utilizatorii serviciului de salubrizare.

De asemenea, este interzisă predarea altor tipuri de deșeuri decât cele programate pentru colectare.

Nerespectarea regulilor va fi sancționată prin penalizări și tarife majorate.

Operatorul de salubrizare va avea obligația de a verifica deșeurile înainte de colectare, pentru a evita contaminarea fluxurilor, dar și de a monitoriza modul de implementare a sistemului.

Principiul „poluatorul plătește”

Un element central al regulamentului este aplicarea principiului „poluatorul plătește”. În cazul în care sunt predate deșeuri necorespunzătoare sau nu se respectă colectarea selectivă, utilizatorii vor suporta costuri suplimentare.

Acestea includ cheltuieli duble de colectare și transport sau aplicarea unui tarif majorat, calculat ca dublu față de nivelul standard al serviciului.

De ce este implementat acest sistem

Autoritățile locale susțin că măsura este necesară pentru respectarea legislației naționale și europene privind gestionarea deșeurilor.

Sistemul este gândit să stimuleze colectarea selectivă, să reducă volumul de deșeuri depozitate și să crească gradul de reciclare.

Totodată, regulamentul este prezentat ca un pas spre eficientizarea serviciului public de salubrizare și responsabilizarea utilizatorilor.

Proiectul a fost publicat în baza Legii 52/2003 privind transparența decizională.