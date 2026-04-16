WhatsApp-ul de altădată. Cum comunicau sașii dintr-un sat transilvan fără internet

În satul Curciu, căruia sașii îi spun Kiertš, iar maghiarii Kőrös, profesoara de limbă germană și engleză Dana Crișan a devenit ghid pentru turiștii care ajuns la Biserica Evanghelică, a cărei construcție a durat 50 de ani.

Ridicată începând cu anul 1425, biserica avea hramul Sfântului Ioan Botezătorul pe vremea când era de rit catolic, însă, după reforma lui Martin Luther, a devenit evanghelică și nu a mai purtat denumirea vreunui sfânt protector.

În fața bisericii, cu cheile în mână, profesoara Dana Crișan își întâmpină vizitatorii. De 12 ani este omul bun la toate. „Am și mașină de tuns iarba. Vara, tot la trei săptămâni trebuie tăiată”, spune femeia în timp ce descuie poarta incintei.

Răsăritul și apusul, anunțate de un clopot

A devenit profesoară de limbi străine pentru copiii din sat în urmă cu mai bine de 30 de ani, după ce ea însăși a învățat, în copilărie, săseasca vorbită în vecini. „Așa se învață cel mai repede, în stradă, cu ceilalți copii. Sunt româncă, însă știu săseasca la fel de bine ca orice sas. M-a ajutat să învăț mai ușor germana și engleza”.

Este și ghid la Biserica Evanghelică: „Veneam foarte des aici încă din copilărie. Pe această alee de acces, tinerii îl așteptau pe preot: băieții pe o parte, fetele pe cealaltă. Preotul intra în biserică pe ușa din față, iar credincioșii pe alta, din lateralul bisericii”.

Pentru sătenii din Curciu, soarele are propriul sunet. „Avem un clopot turnat în 1536, care anunță răsăritul și apusul. În fiecare zi, clopotarul vine și trage acest clopot de două ori, dimineața și seara. Orele diferă în funcție de anotimp, după cum se trezește sau pleacă soarele la culcare”, spune profesoara-ghid.

Mai sunt încă două clopote, fiecare cu rostul său.

„Cel mare este mai vechi decât biserica; probabil a fost adus de altundeva, pe el fiind gravat anul 1310. Îl tragem când se apropie furtuna. Cel mic, din 1572, este pentru înmormântări, când se trage împreună cu cel mare. Este singurul prilej când bat două clopote”.

WhatsApp-ul sașilor de odinioară

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, șașii erau organizați în patru vecinătăți, în funcție de zona în care își aveau casele. În urma lor au rămas patru lăzi, toate cu documente, registre și unele obiecte cu rost bine știut.

„Acesta era WhatsApp-ul sașilor de odinioară”, spune profesoara-ghid Dana Crișan.

Este vorba de plăcuțe de vecinătate, confecționate din lemn, pe suprafața cărora erau gravate diferite inițiale.

„Timp de sute de ani, sașii au folosit aceste plăcuțe pentru a comunica între membrii comunității. Sistemul era simplu și eficient: liderul mergea la un membru, îi transmitea mesajul pentru ceilalți, cum ar fi convocarea pentru coasă sau săparea unei fundații, și îi dădea plăcuța. Acesta o transmitea mai departe, împreună cu mesajul. Astfel, mesajul și plăcuța ajungeau la toți membrii vecinătății și nimeni nu putea spune că nu a fost înștiințat sau să întrerupă firul comunicării”.

Secretul din biserică

Timp de cinci secole, biserica sașilor a păstrat un secret ascuns sub un strat gros de var, odată cu renunțarea la catolicism. „Este o frescă de mari dimensiuni care surprinde scene biblice importante, cum ar fi intrarea în Ierusalim, Cina cea de Taină sau Rugăciunea din grădina Ghetsimani. Interesant este faptul că, în Cina cea de Taină, apare și săteanul care a plătit lucrarea, înfățișat îngenuncheat în fața lui Iisus. Includerea donatorului în frescă a fost felul în care i s-a mulțumit pentru generozitatea sa”, povestește Dana Crișan.

Orga este încă funcțională. „Aceasta era metoda prin care se transmitea aerul produs în burduf către orgă, pentru a putea cânta. O persoană stătea aici tot timpul cât se cânta și trebuia să acționeze această pedală pentru a produce aer”, spune Dana Crișan, apăsând ritmic pe o grindă din lemn de care este agățat un bolovan pe post de contragreutate.

Tuburile argintii prind viață și scot un sunet gutural. „Trebuie dusă la recondiționat”.

Turiști din toată lumea

Recent, printr-un proiect finanțat de Ministerul Culturii din Germania, casa clopotarului și capela, care în vechime a adăpostit inclusiv un osuar, au devenit spații de cazare. „Cei mai mulți turiști vin din Germania, însă am avut chiar și din Shanghai. Nu demult a fost un grup de patru arhitecte chinezoaice care au venit special pentru bisericile fortificate săsești și pentru Transfăgărășan. Am fost uimită să constat cât de multe știau despre țara noastră”.

Dana Crișan se consideră un om norocos: „Am avut șansa să cresc între sași, să învăț ce înseamnă buna rânduială în familie și comunitate. Îi admiram pentru dansurile de sub teiul înalt din curtea casei parohiale, pentru Carnaval sau Sărbătoarea coroanei. Se ajutau, nimeni nu rămânea pe dinafară. Îmi amintesc și de punguța de Anul Nou, cu dulciuri și fructe, pe care sașii o dăruiau copiilor din vecini, indiferent dacă erau sași sau români”.