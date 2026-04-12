Intervenție a salvamontiștilor în Munții Făgăraș, după ce o turistă s-a accidentat

Potrivit Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, o turistă de 42 de ani, din Cluj, a suferit o accidentare la nivelul genunchiului în timpul deplasării pe traseu. Din cauza durerilor, aceasta nu s-a mai putut deplasa în siguranță la coborâre.

Intervenția are loc în zona Vârful Văiuga – sub Capra.

Salvamontiștii au ajuns la victimă, i-au acordat primul ajutor și au imobilizat piciorul afectat.

Echipa efectuează coborârea asistată a persoanei accidentate, cu sprijinul unei echipe de back-up echipate cu targă specială (roll), pregătită să intervină dacă situația o va impune.