Intervenție a salvamontiștilor în Munții Făgăraș, după ce o turistă s-a accidentat

Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică în Munții Făgăraș, după ce o turistă din Cluj s-a accidentat.
Foto: Facebook/Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont
Cosmin Pirv
12 apr. 2026, 18:25, Social

Potrivit Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, o turistă de 42 de ani, din Cluj, a suferit o accidentare la nivelul genunchiului în timpul deplasării pe traseu. Din cauza durerilor, aceasta nu s-a mai putut deplasa în siguranță la coborâre.

Intervenția are loc în zona Vârful Văiuga – sub Capra.

Salvamontiștii au ajuns la victimă, i-au acordat primul ajutor și au imobilizat piciorul afectat.

Echipa efectuează coborârea asistată a persoanei accidentate, cu sprijinul unei echipe de back-up echipate cu targă specială (roll), pregătită să intervină dacă situația o va impune.

Recomandarea video