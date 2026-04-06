Universitatea Craiova învinge pe CFR Cluj și rămâne la egalitate cu Universitatea Cluj în fruntea clasamentului din Superliga

Prima parte a jocului a fost controlată clar de Universitatea Craiova, care au dominat la capitolul posesie și ocazii, însă fără a reuși să deschidă scorul.

După pauză, Craiova a reușit două goluri în doar 5 minute.

În minutul 56, Anzor Mekvabishvili a deschis scorul, marcând cu un șut spectaculos de la distanță.

Assad Al-Hamlawi a majorat avantajul, în minutul 60, cu o lovitură de cap din apropierea porții.

Universitatea Craiova a mai marcat o dată, în minutul 73, prin David Matei. Însă, reușita a fost anulată pentru ofsaid după intervenția sistemului VAR.

În ultimele minute, CFR Cluj a încercat să revină în joc, dar fără succes.

Echipa antrenată de Filipe Coelho a controlat clar partida, având inițiativa și impunând ritmul jocului. CFR Cluj nu a găsit soluția defensivei oltenilor și a avut puține ocazii importante.

În urma succesului, Universitatea Craiova rămâne la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj, în fruntea ierarhiei. Clujenii ocupă prima poziție, grație unui golaveraj mai bun (+3 față de +2).

Clasamentul în play-off, după 3 etape:

1. Universitatea Cluj – 36 puncte

2. Universitatea Craiova – 36 puncte

3. Rapid București – 31 puncte

4. CFR Cluj – 30 puncte

5. FC Argeș – 29 puncte

6. Dinamo București – 27 puncte