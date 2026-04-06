Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova învinge pe CFR Cluj și rămâne la egalitate cu Universitatea Cluj în fruntea clasamentului din Superliga

Universitatea Craiova învinge pe CFR Cluj și rămâne la egalitate cu Universitatea Cluj în fruntea clasamentului din Superliga

Universitatea Craiova a învins pe CFR Cluj, scor 2-0 (0-0), luni seară, într-un meci disputat pe teren propriu, pe stadionul „Ion Oblemenco”, contând pentru etapa a 3-a a play-off-ului din Superliga României.
Universitatea Craiova învinge pe CFR Cluj și rămâne la egalitate cu Universitatea Cluj în fruntea clasamentului din Superliga
Foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 apr. 2026, 22:36, Sport

Prima parte a jocului a fost controlată clar de Universitatea Craiova, care au dominat la capitolul posesie și ocazii, însă fără a reuși să deschidă scorul.

După pauză, Craiova a reușit două goluri în doar 5 minute.

În minutul 56, Anzor Mekvabishvili a deschis scorul, marcând cu un șut spectaculos de la distanță.

Assad Al-Hamlawi a majorat avantajul, în minutul 60, cu o lovitură de cap din apropierea porții.

Universitatea Craiova a mai marcat o dată, în minutul 73, prin David Matei. Însă, reușita a fost anulată pentru ofsaid după intervenția sistemului VAR.

În ultimele minute, CFR Cluj a încercat să revină în joc, dar fără succes.

Echipa antrenată de Filipe Coelho a controlat clar partida, având inițiativa și impunând ritmul jocului. CFR Cluj nu a găsit soluția defensivei oltenilor și a avut puține ocazii importante.

În urma succesului, Universitatea Craiova rămâne la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj, în fruntea ierarhiei. Clujenii ocupă prima poziție, grație unui golaveraj mai bun (+3 față de +2).

Clasamentul în play-off, după 3 etape:

1. Universitatea Cluj – 36 puncte
2. Universitatea Craiova – 36 puncte
3. Rapid București – 31 puncte
4. CFR Cluj – 30 puncte
5. FC Argeș – 29 puncte
6. Dinamo București – 27 puncte

