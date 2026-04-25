România găzduiește meciuri la Campionatul European de handbal feminin la Cluj și Oradea. Programul complet și prețurile biletelor

Orașele Cluj-Napoca și Oradea vor găzdui meciuri de la Campionatului European de handbal feminin 2026.
Oradea va găzdui meciurile din Grupa A, iar Cluj-Napoca – partidele din Grupa B, în care a fost repartizată și reprezentativa României.
În plus, la Cluj se vor juca meciuri și din faza grupelor principale.
Oradea Arena
Joi, 3 decembrie 2026
18:30 – Slovenia – Islanda
21:00 – Ungaria – Muntenegru
Sâmbătă, 5 decembrie 2026
18:30 – Muntenegru – Islanda
21:00 – Ungaria – Slovenia
Luni, 7 decembrie 2026
18:30 – Slovenia – Muntenegru
21:00 – Islanda – Ungaria
BT Arena Cluj-Napoca
Vineri, 4 decembrie 2026
18:30 – Elveția – Macedonia de Nord
21:00 – Norvegia – România
Duminică, 6 decembrie 2026
18:30 – România – Macedonia de Nord
21:00 – Norvegia – Elveția
Marți, 8 decembrie 2026
18:30 – Elveția – România
21:00 – Macedonia de Nord – Norvegia
Meciurile sunt programate de la orele 16:00, 18:30, 21:00.
Prețurile biletelor pornesc de la 167 de lei, în faza grupelor. În acest moment sunt în vânzare numai pachete pentru toate zilele din fazele respective.
Pentru meciurile din grupele preliminare, prețurile sunt următoarele:
Pentru meciurile din faza grupelor principale, prețurile sunt următoarele:
La turneu participă 24 de echipe naționale. Finala este programată pe 20 decembrie 2026 la Katowice, în Polonia.