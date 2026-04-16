Alegeri în Bulgaria: Rumen Radev își mărește avansul înaintea scrutinului de duminică

Formațiunea lui Rumen Radev, Bulgaria Progresistă, este creditată cu 30,8% din intențiile de vot ale alegătorilor deciși, conform sondajului publicat joi de institutul Market Links și postul privat bTV.

Pe locul al doilea se află GERB, partidul fostului premier Boiko Borisov, care a dominat politica bulgară în ultimele decenii, cu 18%, potrivit Bloomberg.

Diferența dintre cele două formațiuni a crescut cu peste două puncte procentuale față de un sondaj similar realizat în urmă cu două luni.

Radev, considerat cel mai popular politician din Bulgaria, a demisionat din funcția de președinte în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, promițând măsuri împotriva corupției din țară.

Fostul general de aviație a criticat în repetate rânduri Uniunea Europeană și a cerut reluarea legăturilor cu Rusia.

Prezență mai mare la vot, pe fondul candidaturii lui Radev

Participarea lui Rumen Radev la alegerile parlamentare, al optulea scrutin organizat în Bulgaria în ultimii cinci ani, este așteptată să ridice prezența la vot la peste 50%, după mai mulți ani în care participarea alegătorilor a fost în scădere.

Sondajul mai arată că aproximativ 15% dintre alegători sunt încă nehotărâți. Cercetarea a fost realizată în perioada 7-14 aprilie, pe un eșantion de 1.003 persoane.

Potrivit Market Links, cei mai mulți dintre alegătorii indeciși ar putea merge către Radev, ceea ce i-ar ridica scorul final la 38%, echivalentul a 109 mandate în parlamentul cu 240 de locuri.

Un astfel de rezultat i-ar permite lui Radev să încerce formarea unui guvern minoritar, în locul unei noi coaliții, variantă preferată de aproape o treime dintre alegători.

În total, cinci formațiuni sunt așteptate să treacă pragul electoral și să intre în parlament.