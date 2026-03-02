Ferma din New Mexico a lui Jeffrey Epstein, redeschisă în anchetă la șapte ani de la moartea sa

Situată lângă localitatea Stanley, la sud de Santa Fe, ferma se întinde pe mii de hectare. Piesa centrală a proprietății este un conac impresionant de aproximativ 30.000 de picioare pătrate (cca. 2.800 mp), amplasat într-o zonă aridă și retrasă, arată The New York Times.

Deși Epstein a deținut proprietatea timp de 26 de ani, autoritățile locale recunosc că nu a existat niciodată o cercetare amănunțită a activităților de acolo. Aceasta în ciuda faptului că mai multe victime au declarat că au fost traficate la fermă și că personalități influente ar fi vizitat frecvent locația.

Noi dovezi impulsionează ancheta

În luna februarie, o comisie bipartizană a primit puteri depline pentru a analiza trecutul domeniului. Totodată, Procurorul General al statului a anunțat reluarea investigațiilor.

Decizia a fost influențată de publicarea unor dosare federale care conțin ipoteze tulburătoare. Există inclusiv o sesizare anonimă despre posibile decese ale unor tinere abuzate la fermă. Deocamdată, aceste informații rămân la nivel de suspiciune și nu au fost confirmate oficial. De asemenea, nu este clar dacă FBI a efectuat vreodată o percheziție detaliată a întregii proprietăți.

În trecut, anchetatorii s-au concentrat pe proprietățile lui Epstein din New York, Florida sau pe insula sa privată din Caraibe. Complexul din New Mexico a rămas în plan secund. În 2019, ancheta locală a fost suspendată la cererea procurorilor federali din New York, care doreau să centralizeze cazul, însă demersurile nu au mai fost continuate ulterior.

Un alt factor a fost contextul politic și legislativ. Epstein a cumpărat terenul în 1993 de la familia unui fost guvernator, având conexiuni locale solide. Mai mult, legile din New Mexico privind monitorizarea infractorilor sexuali erau destul de relaxate la acea vreme, permițându-i lui Epstein să evite supravegherea după condamnarea sa inițială.

Schimbarea proprietarului și viitorul domeniului

În 2023, proprietatea a fost vândută lui Don Huffines, un om de afaceri și fost politician din Texas. Acesta plănuiește să transforme ferma într-un centru de retragere creștină și a promis că va coopera cu organele de control dacă va fi necesar. Totuși, oficialii sunt sceptici că mai pot găsi dovezi relevante după atâția ani și după ce domeniul și-a schimbat proprietarul.

Reluarea anchetei subliniază eșecul autorităților de a monitoriza activitățile lui Epstein în New Mexico pe parcursul a două decenii. Deși scopul actual este clarificarea faptelor și înțelegerea modului în care ferma a funcționat fără control, rămâne de văzut dacă această investigație târzie va mai putea oferi răspunsuri definitive victimelor.