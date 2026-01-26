Prima pagină » Economic » Un tunel uriaș se construiește într-o zonă vizitată de mulți români. Construcția subacvatică va lega două continente

Un tunel uriaș se construiește la Istanbul, o metropolă vizitată de mulți români. Construcția subacvatică va lega două continente și va costa peste 3 miliarde de euro. De asemenea, tunelul rutier și feroviar va conecta trei aeroporturi și mai multe gări.
Petru Mazilu
26 ian. 2026, 10:34, Economic

Un tunel uriaș se construiește la Istanbul, Turcia. Marele Tunel Istanbul este un proiect major care va transporta aproximativ 1,3 milioane de pasageri pe zi între părțile europene și asiatice ale orașului, potrivit Express. Turcii investesc sume uriașe în modernizarea infrastructurii de transport cu scopul de a stimula economia internă. Obiectivul se va întinde pe 6,5 kilometri și ar putea fi inaugurat în 2028.

În prezent, în zonă se sapă galeria cu ajutorul unui echipament uriaș cu o lungime de 83 de metri și o lățime de 20 de metri. Este al treilea tunel care traversează Bosforul, după Marmaray de 3,5 kilometri și a Eurasia de 5,4 kilometri.

Un tunel cu șosele și cale ferată

Situat la 110 metri sub nivelul mării, noul tunel va avea un diametru de 18,8 metri și va avea șosele și cale ferată. Marele Tunel Istanbul va avea trei sectoare, două pentru mașini și al treilea pentru trenuri. Tunelul va conecta autostrăzile dintre cele trei aeroporturi din Istanbul: Aeroportul Atatürk, Aeroportul Sabiha Gökçen și Aeroportul Istanbul.

Secțiunea feroviară va fi formată din 13 stații, cu o capacitate de 70.000 de pasageri pe oră. De asemenea, se va conecta cu alte 11 căi ferate și va permite liniei Metrobus, o parte crucială a sistemului de transport din Istanbul, să funcționeze la capacitate optimă.

Din punct de vedere economic, se așteaptă ca tunelul să îmbunătățească comerțul și turismul dintre Asia și Europa. De asemenea, va crea noi oportunități de angajare și va stimula creșterea economică în Turcia. Tunelul va reduce aglomerația din trafic, îmbunătățind astfel calitatea vieții locuitorilor orașului și reducând poluarea.

