Studiu surprinzător: Pisicile miaună mai mult la bărbați decât la femei. Care este explicația

Descoperirea ar putea dezvălui capacitatea remarcabilă a pisicilor de a-și adapta comportamentul în funcție de persoană.

Cercetarea a fost publicată în revista Ethology. Coordonatorul studiului este Kaan Kerman, cercetător la Universitatea Bilkent din Turcia. Studiul demonstrează capacitatea pisicilor de a clasifica indivizii cu care au legături și de a-și modula răspunsurile.

Cum s-a desfășurat experimentul

Cercetătorii au echipat 40 de proprietari de pisici cu camere video. Participanților li s-a cerut să filmeze primele 100 de secunde ale interacțiunilor cu animalele lor după ce se întorceau acasă. Li s-a spus să se comporte normal pentru a surprinde interacțiuni autentice.

Din cei 40 de participanți inițiali, nouă au fost excluși din diverse motive. Înregistrările video ale celor 31 rămași au revelat un pattern clar. Pisicile erau mult mai vocale față de bărbați decât față de femei în momentul salutului.

Sexul proprietarului, singurul factor determinant

Echipa de cercetare a analizat diferiți factori. Aceștia au inclus sexul animalelor, statutul pedigree și numărul de pisici din gospodărie. Sexul proprietarului a rămas singura influență semnificativă asupra vocalizărilor pisicilor la întâlnire.

Cercetătorii au remarcat că niciun alt factor demografic nu a avut efect vizibil asupra frecvenței sau duratei saluturilor.

De ce miaună mai mult la bărbați

Explicația acestui comportament ar putea fi legată de diferențele în interacțiune. Cercetătorii sugerează că femeile sunt de obicei mai active verbal cu pisicile lor. Ele sunt și mai bune la interpretarea dorințelor acestora.

Bărbații ar putea avea nevoie de mult mai multe îndemnuri înainte de a acorda suficientă atenție. Acest lucru determină felinele să miaune mai insistent pentru a atrage atenția.

Confirmarea de la experți independenți

Dennis Turner este directorul Institutului de Etologie Aplicată și Psihologie Animală din Elveția. El nu a participat la studiu, dar s-a declarat impresionat de concluzii. Turner a remarcat că cercetările sale au arătat că bărbații și femeile interacționează diferit cu pisicile.

De exemplu, femeile vorbesc mai mult cu pisicile. Ele sunt mai predispuse să coboare la nivelul acestora pentru a interacționa.

Influența factorilor culturali

Echipa de cercetare speculează că factorii culturali ar fi putut influența concluziile. Cercetări anterioare arată că oamenii din culturi diferite interacționează cu pisicile în moduri diferite. Acest lucru are impact și asupra modului în care pisicile răspund.

În cazul acestui studiu, toți participanții se aflau în Turcia. Bărbații din această țară ar putea fi mai puțin vorbăreți cu pisicile lor. Interpretarea rămâne însă speculativă și necesită cercetări suplimentare.

Mieunatul nu indică o nevoie specifică

Un aspect important descoperit în studiu este că mieunatul nu se încadra într-un model specific. Aceste sunete nu erau neapărat un semn al unei stări emoționale sau nevoi concrete. Ele reprezentau mai degrabă o strategie adaptivă de comunicare.

Pisicile sunt mai sociabile decât se credea

Kerman a subliniat că cercetarea demonstrează că pisicile sunt mult mai sociabile decât se credea anterior. Contrar reputației de animale distante, pisicile sunt foarte comunicative.

Ele sunt maestre în integrarea în diferite grupuri sociale. Pisicile caută activ contactul social și formează legături cu îngrijitorii lor.

Limitările studiului

Cercetătorii au recunoscut câteva limitări ale studiului. Acestea includ dimensiunea redusă a eșantionului. Toți participanții proveneau din aceeași regiune.

Studiul nu a ținut cont de alți factori potențial importanți. Printre aceștia se numără gradul de foame al pisicilor, numărul de persoane din gospodărie sau durata în care animalele erau singure.

Concluzia experților

Turner a adăugat că pisicile probabil nu au preferințe față de bărbați sau femei. Mai multe mieunături către bărbați reprezintă un semn al flexibilității sociale a acestor animale.

Kerman consideră că un pas important este replicarea rezultatelor în contexte culturale diferite. Acest lucru ar ajuta la înțelegerea gradului de generalizare al descoperirilor.

Descoperirea confirmă că pisicile au evoluat alături de oameni timp de peste 10.000 de ani. Ele au dezvoltat abilități sofisticate de comunicare și adaptare socială.