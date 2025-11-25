Adolescența durează până la 32 de ani: creierul se maturizează mult mai târziu decât corpul

Adolescența nu se încheie în jurul a 20 de ani, așa cum știam, ci abia la începutul vârstei de 30 de ani. Aceasta este concluzia surprinzătoare a unui amplu studiu realizat de Universitatea Cambridge.

Cercetătorii au analizat scanări cerebrale de la aproape 4.000 de persoane cu vârste între 0 și 90 de ani. Studiul nu a analizat separat bărbații și femeile.

De la copilărie la bătrânețe: 5 etape distincte

Cercetarea, relatată de BBC, arată că creierul trece prin cinci faze majore. Prima este copilăria, care acoperă intervalul dintre zero și 9 ani. Urmează adolescența, între 9 și 32 de ani. A treia etapă este vârsta adultă, ce cuprinde perioada dintre 32 și 66 de ani. Îmbătrânirea timpurie apare între 66 și 83 de ani, iar îmbătrânirea târzie începe după vârsta de 83 de ani.

Fiecare dintre aceste etape este însoțită de transformări majore în modul în care neuronii comunică între ei.

Cea mai mare surpriză: adolescența până la 32 de ani

Potrivit cercetătorilor, la vârsta de 9 ani creierul intră într-o perioadă de „eficiență nemiloasă”, în care rețelele neuronale se optimizează într-un ritm accelerat. „Este o schimbare uriașă”, a explicat Dr. Alexa Mousley, autoarea studiului. Ea a subliniat că aceasta este „cea mai profundă tranziție între fazele creierului”.

Această perioadă prelungită explică și vulnerabilitatea crescută la tulburări mintale. „Este momentul în care există cel mai mare risc de apariție a problemelor de sănătate mintală”, a explicat specialista.

Dr. Mousley este cercetătoare în neuroștiințe la Universitatea Cambridge, specializată în analiza dezvoltării și reorganizării rețelelor neuronale.

Creierul atinge apogeul în jurul vârstei de 30 de ani

Adolescența este singura etapă în care eficiența rețelelor cerebrale crește constant, susținând ideea că funcțiile cognitive ating un vârf în jurul vârstei de 30 de ani. „Este foarte interesant că creierul rămâne în aceeași fază între 9 și 32 de ani”, a precizat cercetătoarea.

După 32 de ani, creierul intră într-o perioadă lungă de stabilitate, în care schimbările sunt mult mai lente. Dr. Mousley spune că această etapă „se aliniază cu un platou al inteligenței și personalității”. Nivelurile cognitive și trăsăturile individuale rămân relativ constante, însă fără transformări accelerate ca în anii anteriori.

Cum îmbătrânește, de fapt, creierul

Începând cu 66 de ani, creierul nu mai funcționează ca un întreg perfect sincronizat, ci ca un ansamblu de „subgrupuri” neuronale, asemenea „membrilor unei trupe care încep proiecte solo”. Această fragmentare a rețelelor nu înseamnă un declin brusc, ci o reorganizare treptată a modului în care diferitele regiuni cooperează între ele.

Este etapa în care apar primele schimbări asociate îmbătrânirii. În același timp, încep să se manifeste și probleme precum demența sau hipertensiunea, care pot afecta sănătatea creierului. După 83 de ani, această separare devine și mai pronunțată, marcând intrarea în ultima fază a vieții cerebrale, unde modificările sunt similare, dar accentuate.

De ce contează aceste descoperiri

Specialiștii spun că aceste rezultate pot explica de ce riscurile de tulburări mintale, demență sau probleme cognitive apar la anumite vârste.

„Diferențele în structura conexiunilor cerebrale pot prezice dificultăți de atenție, limbaj sau memorie”, consideră prof. Duncan Astle, co-autor al cercetării realizate la Universitatea Cambridge.

Prof. Tara Spires-Jones, de la Universitatea din Edinburgh, specialistă în neurodegenerare, a rezumat impactul descoperirii: „Este un studiu foarte interesant, care evidențiază cât de mult se schimbă creierul nostru de-a lungul vieții”.

Rezultatele lui „se potrivesc bine” cu înțelegerea noastră despre îmbătrânirea creierului, spune prof. Spires-Jones, dar a atenționat că „nu toată lumea va experimenta aceste schimbări ale rețelelor cerebrale exact la aceleași vârste”.