Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe parcursul vieții

Creierele femeilor îmbătrânesc mai lent, dar acest lucru nu pare să le protejeze de o formă comună de demență. Pe măsură ce îmbătrânesc, bărbații experimentează o reducere mai mare a volumului în mai multe regiuni ale creierului decât femeile, potrivit unui studiu longitudinal publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, notează Nature.com. Autorii sugerează că modificările cerebrale legate de vârstă nu explică de ce femeile sunt diagnosticate mai frecvent cu boala Alzheimer decât bărbații.

„Este foarte important să înțelegem ce se întâmplă în creierul sănătos, pentru a putea înțelege mai bine ce se întâmplă atunci când apar aceste afecțiuni neurodegenerative,” spune Fiona Kumfor, neuropsiholog clinic la Universitatea din Sydney, Australia. Studiul contribuie la înțelegerea procesului normal de îmbătrânire a creierului, adaugă ea.

Femeile sunt aproape de două ori mai frecvent diagnosticate cu Alzheimer decât bărbații, iar îmbătrânirea reprezintă cel mai mare factor de risc pentru această boală. Acest lucru a stimulat cercetări asupra diferențelor cerebrale legate de sex în procesul de îmbătrânire. „Dacă creierele femeilor s-ar fi deteriorat mai mult, asta ar fi putut explica prevalența mai mare a Alzheimerului la femei,” explică co-autoarea Anne Ravndal, doctorandă la Universitatea din Oslo.

Cercetările anterioare privind diferențele de sex în îmbătrânirea creierului au oferit rezultate mixte. Unele studii au arătat că bărbații pierd mai mult materie cenușie și dimensiunea hipocampului comparativ cu femeile, în timp ce alte studii au raportat o scădere mai accentuată a materiei cenușii la femei.

Scanări cerebrale

Cel mai recent studiu a inclus peste 12.500 de scanări RMN ale creierului, realizate la 4.726 de persoane — cel puțin două scanări per persoană, la o medie de trei ani distanță — care nu prezentau Alzheimer sau tulburări cognitive și care au făcut parte din 14 seturi de date mai mari. Cercetătorii au comparat cum se schimbă structurile cerebrale în timp, analizând grosimea materiei cenușii și dimensiunea regiunilor asociate Alzheimerului, cum ar fi hipocampul, esențial pentru memorie.

Per ansamblu, bărbații au experimentat o reducere mai mare a volumului în mai multe regiuni ale creierului decât femeile. De exemplu, cortexul postcentral, responsabil pentru procesarea senzațiilor de atingere, durere și temperatură, precum și a poziției și mișcărilor corpului, a scăzut cu 2,0% pe an la bărbați și cu 1,2% anual la femei.

Kumfor afirmă că rezultatele sugerează că bărbații îmbătrânesc mai rapid decât femeile. De asemenea, speranța de viață a bărbaților este mai scurtă.

Dacă aceste modificări ar fi avut un rol în dezvoltarea Alzheimerului, studiul ar fi arătat că femeile experimentează un declin mai mare în zonele asociate bolii, cum ar fi hipocampul și precuneusul, implicate în memorie, spune Amy Brodtmann, cercetător clinic în sănătate cognitivă la Universitatea Monash din Melbourne, Australia.

Ravndal sugerează că rezultatele indică alte posibile explicații pentru diferențele de sex în prevalența Alzheimerului, cum ar fi diferențele în supraviețuire sau susceptibilitatea la boală.

Faptul că diferențele de volum cerebral între sexe nu par să joace un rol în această afecțiune nu este în întregime surprinzător, spune Kumfor, deoarece afecțiunile neurodegenerative sunt complexe. Înțelegerea tulburărilor va necesita studii longitudinale care să implice persoane cu boala Alzheimer, pentru a compara modul în care se schimbă creierul lor în timp. „Doar analizarea modificărilor legate de vârstă în atrofia cerebrală este puțin probabil să explice complexitățile din spatele acesteia”, adaugă ea.