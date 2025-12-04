Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Semne timpurii ale declinului cognitiv: modul în care șofăm poate indica riscuri viitoare

Semne timpurii ale declinului cognitiv: modul în care șofăm poate indica riscuri viitoare

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Washington University din St. Louis arată că modul în care conduc persoanele în vârstă poate dezvălui semne timpurii ale declinului cognitiv, înainte ca acesta să fie vizibil în evaluări medicale clasice.
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
04 dec. 2025, 13:05, Ştiinţă-Sănătate

Concluziile sugerează că monitorizarea obiceiurilor la volan ar putea deveni un instrument important în identificarea timpurie a riscurilor asociate bolii Alzheimer sau accidentelor rutiere, scrie Science Alert.

Cum se schimbă comportamentul la volan

Echipa de cercetare a analizat datele de mobilitate rutieră pentru 56 de persoane diagnosticate cu tulburare cognitivă ușoară (MCI), comparându-le cu 242 de participanți fără probleme cognitive, având vârsta medie de 75 de ani. Într-un interval de monitorizare de până la 40 de luni, dispozitivele GPS instalate în vehicule au înregistrat automat rutele și frecvența deplasărilor.

Studiul arată că persoanele cu MCI:

  • conduc mai rar,

  • aleg mai puține destinații,

  • preferă rute familiare și simple,

  • depășesc viteza mai rar.

Chiar și după ajustarea datelor în funcție de vârstă, nivel de educație și risc genetic pentru Alzheimer, diferențele s-au menținut constant.

Doar analiza datelor GPS a identificat corect persoanele cu MCI în 82% dintre cazuri, iar combinarea lor cu evaluările cognitive standard a ridicat acuratețea la 87%.

Un instrument de monitorizare non-invaziv

Potrivit neurologului Ganesh Babulal, unul dintre autorii studiului, monitorizarea comportamentului rutier este „o metodă discretă, cu impact redus, care poate reflecta capacitatea cognitivă reală a unei persoane”. Cercetătorii subliniază că șofatul implică coordonare, atenție și memorie – funcții afectate în stadiile incipiente ale declinului cognitiv.

Următorul pas va fi extinderea cercetării la grupuri mai numeroase și mai diverse, incluzând factori suplimentari precum tipul de vehicul, zona geografică și alte afecțiuni medicale.

În paralel, echipa accentuează nevoia de a respecta autonomia, confidențialitatea și drepturile persoanelor monitorizate, chiar dacă studiul ar putea preveni viitoare accidente prin intervenții precoce.

