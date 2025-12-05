Un îndulcitor comun intră în atenția cercetătorilor după posibile efecte asupra ficatului

Cercetări recente au ridicat semne de întrebare privind sorbitolul, un înlocuitor de zahăr folosit pe scară largă, arătând că acesta poate acționa similar fructozei în organism și poate suprasolicita ficatul, conform SciTechDaily.

Rolul neașteptat al sorbitolului în dereglările metabolice

Un studiu publicat în Science Signaling evidențiază concluziile laboratorului condus de Gary Patti la Universitatea Washington, care studiază de ani buni modul în care fructoza influențează sănătatea metabolică.

Patti a explicat că sorbitolul este „la un singur pas” de fructoză, ceea ce îi permite să declanșeze răspunsuri biologice similare, care ar putea fi legate de disfuncții hepatice.

Echipa a demonstrat pe pești-zebră că sorbitolul, prezent în alimente „low-calorie” și în mod natural în fructe, poate fi produs în intestin și ulterior transformat în fructoză în ficat.

Bacteriile intestinale decid dacă sorbitolul este inofensiv sau dăunător

Cercetătorii au descoperit că anumite bacterii intestinale, inclusiv tulpini de Aeromonas, pot degrada sorbitolul în produse inofensive. Totuși, în absența lor, sorbitolul ajunge în ficat și devine problematic.

Patti a subliniat că și persoanele sănătoase pot produce sorbitol după masă, deoarece nivelurile de glucoză cresc suficient pentru a activa enzima responsabilă de acest proces.

Producția excesivă de sorbitol sau consumul ridicat poate copleși bacteriile intestinale, mai ales în dietele bogate în glucoză sau alcoolii zaharici (polioli precum sorbitol, xilitol, manitol, eritritol, maltitol).

Consumul ridicat poate suprasolicita organismul și afecta sănătatea ficatului

Odată convertit hepatic, sorbitolul transformat în fructoză poate contribui la boala hepatică steatotică, o afecțiune care afectează aproximativ 30% dintre adulți, la nivel global.

Cercetătorii au subliniat că multe produse „fără zahăr” conțin niveluri mari de sorbitol, complicând alegerile alimentare pentru cei care evită zahărul rafinat.

Patti a avertizat că alcoolii de zahăr (poliolii) nu sunt neapărat inofensivi, deoarece experimentele arată că sorbitolul se acumulează în țesuturi din tot corpul.