Amnezia digitală: Smartphone-ul ți-a furat memoria fără să-ți dai seama

Specialiștii au identificat un nou sindrom: amnezia digitală. Este prăbușirea memoriei cauzată de tendința de a delega tot ce ar trebui să ne amintim către smartphone-uri. Transferăm întregul bagaj mnemonic în tehnologie. Iar memoria se deteriorează cu cât este mai puțin utilizată.

Creierul tinerilor arată ca al bătrânilor

Un studiu american alarmant a urmărit 10.000 de copii născuți în 2000 până la vârsta de 20 de ani. Tomografiile computerizate ale craniului au arătat o imagine șocantă: o atrofie corticală evidentă, similară cu cea observată la persoanele în vârstă.

Fenomenul este atribuit utilizării compulsive a smartphone-urilor încă din copilărie. Specialiștii îl compară cu starea patologică care apare în Parkinson și Alzheimer, conform Il Giornale.

Efectul Google

Revista Nature a publicat un articol despre „efectul Google”. Oamenii se bazează pe faptul că toate informațiile sunt stocate pe internet. Pot fi recuperate cu un simplu clic. Dar utilizarea prelungită amorțește procesele cognitive. Împiedică gândirea profundă și memoria episodică.

Rezultatul: reducerea densității materiei cenușii din hipocampus. Riscuri: de la depresie la o gamă largă de psihopatologii.

Atenția a scăzut la 10 secunde

Universitatea din California, Irvine, a măsurat durata medie de atenție pentru o activitate. În 2004 era de 2,5 minute. În 2013 scăzuse la 47 de secunde. În 2024 a ajuns la un prag îngrijorător de 10 secunde.

Capacitatea noastră de a rămâne concentrați este în continuă scădere.

Dependența de smartphone

Un studiu de la Universitatea Germană din Heidelberg arată că îndepărtarea de smartphone pentru 72 de ore reactiveză creierul. Dar creează și anxietate de deconectare.

Smartphone-urile au devenit o „proteză digitală” a corpului nostru. Cei care pleacă de acasă fără telefon se grăbesc să se întoarcă. Părinții distrași de telefoane uită copiii în mașini.

Deși smartphone-urile sunt, fără îndoială, un ajutor prețios, primul pas în găsirea unui echilibru între tehnologia digitală și capacitatea noastră de a gândi, de a ne concentra și de a reflecta

într-un mod profund, depinde numai de noi să evităm deteriorarea funcțiilor noastre cognitive și a sănătății mentale: să împiedicăm dispariția materiei cenușii și să evităm pierderea permanentă a memoriei.