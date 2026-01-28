Descoperire șoc: Parazitul cerebral care infectează miliarde de oameni nu doarme

Un parazit comun care infectează până la o treime din populația mondială nu este deloc inactiv. Cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside, au descoperit că Toxoplasma gondii „desfășoară o operațiune secretă” de supraviețuire în interiorul creierului.