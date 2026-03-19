Iranul a executat trei persoane arestate în legătură cu protestele din ianuarie, potrivit presei de stat

Iranul a executat joi trei bărbați condamnați pentru uciderea a doi polițiști în timpul protestelor de la începutul acestui an, au relatat mass-media de stat, precizând că sentințele au fost menținute de Curtea Supremă.
Iranul a executat trei persoane arestate în legătură cu protestele din ianuarie, potrivit presei de stat
Andrei Rachieru
19 mart. 2026, 08:20, Știri externe

Autoritatea judiciară a declarat că bărbații au fost găsiți vinovați de crimă și de „Moharebeh” (n.r. război împotriva lui Dumnezeu), inclusiv pentru comiterea unor acte despre care s-a spus că au fost în favoarea Israelului și a Statelor Unite, notează Reuters.

Execuțiile au avut loc în orașul religios Qom. Autoritățile au afirmat că cei trei au participat la atacuri cu cuțite și alte arme în timpul protestelor din 8 ianuarie, ucigând doi ofițeri de poliție.

Oficialii iranieni au acuzat în mod repetat adversari externi, inclusiv Israelul și Statele Unite, de implicare în tulburările la nivel național de la începutul acestui an, care au fost reprimate în cea mai amplă represiune din istoria Republicii Islamice.

