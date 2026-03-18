Consumul de cafea sau ceai zilnic poate proteja creierul

Un amplu studiu a examinat datele a 131.821 de participanți la Nurses’ Health Study (NHS) și Health Professionals Follow-Up Study (HPFS), potrivit ScienceDaily.

Rezultatele au arătat că consumul moderat de cafea cu cofeină (2-3 cești pe zi) sau ceai (1-2 cești pe zi) a fost asociat cu un risc redus de demență, un declin cognitiv mai lent și o mai bună conservare a abilităților cognitive.

„În căutarea unor posibile instrumente de prevenire a demenței, ne-am gândit că ceva atât de răspândit precum cafeaua ar putea fi o intervenție alimentară promițătoare – iar accesul nostru unic la date de înaltă calitate prin studii care se desfășoară de peste 40 de ani ne-a permis să ducem la bun sfârșit această idee”, a declarat autorul principal Daniel Wang, MD, ScD, cercetător asociat la Divizia Channing de Medicină de Rețea din cadrul Departamentului de Medicină al Mass General Brigham și profesor asistent la Harvard Medical School.

De ce prevenirea este importantă în cazul demenței

Prevenirea timpurie a demenței este deosebit de importantă, deoarece tratamentele actuale sunt limitate și, în general, oferă doar beneficii modeste după apariția simptomelor. Drept urmare, oamenii de știință se concentrează din ce în ce mai mult pe factorii legați de stilul de viață, inclusiv dieta, care pot influența dezvoltarea declinului cognitiv.

Cafeaua și ceaiul conțin compuși precum polifenolii și cofeina, despre care se crede că susțin sănătatea creierului. Aceste substanțe pot ajuta la reducerea inflamației și la limitarea leziunilor celulare, ambele fiind legate de declinul cognitiv. Cu toate acestea, cercetările anterioare privind cafeaua și demența au produs rezultate mixte, adesea din cauza perioadelor de studiu mai scurte sau a datelor limitate privind modelele de consum pe termen lung și diferitele tipuri de băuturi.

Datele pe termen lung oferă perspective mai clare

Seturile de date NHS și HPFS au contribuit la acoperirea acestor lacune. Participanții au fost urmăriți timp de până la 43 de ani, cu evaluări repetate ale dietei, diagnosticelor de demență, preocupărilor cognitive subiective și performanței cognitive obiective. Cercetătorii au analizat modul în care consumul de cafea cu cofeină, ceai și cafea decofeinizată se raportează la rezultatele pe termen lung privind sănătatea creierului.

Dintre cei peste 130.000 de participanți, 11.033 au dezvoltat demență pe parcursul studiului. Persoanele care au consumat cantități mai mari de cafea cu cofeină au avut un risc cu 18% mai mic de a dezvolta demență în comparație cu cei care o beau rar sau deloc. De asemenea, aceștia au raportat rate mai mici de declin cognitiv subiectiv (7,8% față de 9,5%) și au obținut rezultate mai bune la anumite teste cognitive obiective.

Cofeina poate juca un rol cheie

Modele similare au fost observate în rândul consumatorilor de ceai, în timp ce cafeaua decofeinizată nu a prezentat aceleași asocieri.

Cele mai puternice efecte au fost observate la participanții care consumau 2-3 cești de cafea cu cofeină sau 1-2 cești de ceai pe zi. Un consum mai ridicat de cofeină nu părea să provoace efecte negative. Dimpotrivă, acesta a prezentat beneficii comparabile cu cele observate la consumul moderat evidențiat în studiu.