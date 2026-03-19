Împrumuturile garantate cu aur au crescut vertiginos în cea mai populată țară din lume. Afacerea a atras investitori globali

Prețurile în creștere ale lingourilor au făcut împrumuturile garantate cu aur foarte atractive, potrivit CNBC. În India acest tip de împrumut a devenit atât de popular încât a atras atenția unor investitori de talie mondială. Recent, compania de investiții Bain Capital a obținut aprobarea pentru a cumpăra până la 41,7% din acțiunile Manappuram Finance, al doilea cel mai mare furnizor de împrumuturi garantate cu aur din India.

Piața este atractivă deoarece indienii dețin o cantitate uriașă de aur. Estimările Morgan Stanley din octombrie anul trecut arată că gospodăriile indiene dețin aproape 34.000 de tone de aur. Kotak Mahindra Bank a estimat valoarea la 5 trilioane de dolari.

Uriașa rezervă privată alimentează în prezent unul dintre segmentele de creditare cu cea mai rapidă creștere din India. Procedura este încurajată și de încetinirea altor forme de creditare provocată de crizele mondiale. În plus, împrumuturile garantate cu aur sunt mult mai ușor de obținut.