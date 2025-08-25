Parazit carnivor mortal, descoperit pentru prima dată la o persoană în SUA

Muștele parazite mănâncă vite și alte animale cu sânge cald în viață, epidemia începând în America Centrală și sudul Mexicului la sfârșitul anului trecut.

Dacă nu este tratată, boala este fatală.

Cazul din SUA a fost identificat la o persoană din Maryland care călătorise din Guatemala.

Beth Thompson, medic veterinar al statului Dakota de Sud, a declarat duminică pentru Reuters că a fost informată despre acest caz în cursul săptămânii trecute.

Un oficial al guvernului statului Maryland a confirmat, de asemenea, acest caz.

Persoana a fost tratată și au fost luate măsuri de prevenire, potrivit Sky News.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Departamentul de Sănătate din Maryland nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Ce este viermele screwworm?

Femela viermelui screwworm depune ouă în rănile animalelor cu sânge cald și, odată eclozate, sute de larve de viermi screwworm își folosesc gurile ascuțite pentru a săpa prin carnea vie.

Aceasta poate avea efecte devastatoare asupra bovinelor și faunei sălbatice și se știe că poate infecta și oamenii.

Tratamentul este costisitor și implică îndepărtarea a sute de larve și dezinfectarea temeinică a rănilor. În mare parte, acestea pot fi tratate cu succes dacă sunt tratate suficient de devreme.

Cazul confirmat va afecta probabil piața cărnii de vită, care a înregistrat prețuri record din cauza ofertei reduse.

Statele Unite importă în mod obișnuit peste un milion de bovine din Mexic în fiecare an pentru a le transforma în carne de vită. Epidemia de viermi ar putea costa Texasul – cel mai mare stat producător de bovine – 1.8 miliarde de dolari în pierderi de animale, costuri de muncă și cheltuieli cu medicamente.

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) a instalat capcane și a trimis ofițeri de-a lungul frontierei, dar a fost criticat de unii producători de bovine și analiști de piață pentru că nu a acționat mai rapid în vederea combaterii creșterii populației de muște prin intermediul unei instalații de sterilizare a muștelor.

Ce este o instalație de sterilizare a muștelor?

Cazul survine la doar o săptămână după ce secretarul american al agriculturii, Brooke Rollins, s-a deplasat în Texas pentru a anunța planurile de construire a unei instalații de sterilizare a muștelor în această zonă, în încercarea de a combate dăunătorul. Rollins s-a angajat în repetate rânduri să țină viermele din țară.

O instalație de sterilizare a muștelor produce un număr mare de muște masculi și le sterilizează – acești masculi sunt apoi eliberați pentru a se împerechea cu insecte femele sălbatice, ceea ce duce la prăbușirea populației sălbatice în timp. Această metodă a eradicat viermele din SUA în anii 1960.

Mexicul a depus, de asemenea, eforturi pentru a limita răspândirea dăunătorului, care poate ucide animalele în câteva săptămâni dacă nu este tratat, începând să construiască o instalație de sterilizare a muștelor în valoare de 51 de milioane de dolari.

USDA a declarat anterior că ar trebui eliberate 500 de milioane de muște pe săptămână pentru a împinge muștele înapoi în Darien Gap, zona de pădure tropicală dintre Panama și Columbia.