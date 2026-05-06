Șeful Statului Major, Vlad Gheorghiță, mesaj pentru Armata României:

Șeful Statului Major al Apărării, Generalul Vlad Gheorghiță a explicat, pe rețelele de socializare, care sunt prioritățileîn următoarea perioadă:

„Ieri, am avut o întâlnire cu subofițerii de comandă și maiștrii militari de comandă din Armata României, oameni care cunosc foarte bine realitatea din unități și care sunt permanent aproape de militari.

Am discutat deschis despre problemele și provocările pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi, despre nevoia de a păstra standarde ridicate de disciplină și pregătire, dar și despre importanța relației directe cu oamenii din subordine. A fost un dialog sincer, aplicat și orientat spre soluții.

Un subiect important al întâlnirii a fost accentul pe care îl punem în perioada următoare pe instruire și pe pregătirea fizică. O armată modernă înseamnă tehnică performantă, dar mai ales militari bine pregătiți, rezistenți și capabili să acționeze eficient în orice situație”.

Vlad Gheorghiță susține că a vorbit cu militarii și despre programele de înzestrare, dar și despre tehnica și echipamentele care urmează să intre în dotarea Armatei: