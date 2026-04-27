România, a doua țară după Marea Britanie cu acces în timp real la platforma anti-dronă a SUA

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și Daniel P. Driscoll, secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, au semnat luni o scrisoare de intenție în domeniul sistemelor fără pilot și al contracarării acestora, în cadrul unei întrevederi la București.

Acces direct la tehnologie anti-dronă

Potrivit acesteia, România va putea utiliza în timp real platforma Counter-UAS Marketplace, un instrument digital dezvoltat de SUA care permite identificarea și achiziția rapidă de soluții anti-dronă adaptate nevoilor operaționale.

Platforma include un catalog extins, cu peste 1.600 de echipamente și sisteme, actualizat constant, și este concepută pentru a reduce semnificativ durata procedurilor clasice de achiziție din domeniul apărării.

Miruță: Bugetul apărării, majorat în pofida dificultăților economice

Ministrul Apărării a insistat asupra importanței cooperării cu Statele Unite pentru securitatea României și a regiunii.

„România rămâne un susținător ferm al consolidării relației transatlantice. Într-un context economic dificil pentru România, am crescut bugetul alocat apărării, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel aliat”, a declarat Radu Miruță.

Oficialul a amintit și rolul esențial al prezenței militare americane în România, precum și importanța investițiilor SUA în proiecte strategice comune, subliniind că „România este un partener de încredere, care își respectă angajamentele”.

Cooperare pentru Flancul Estic

În cadrul vizitei, delegația americană a avut discuții și cu șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad. „Cooperarea cu Armata Statelor Unite ale Americii reprezintă un pilon esențial al securității regionale, iar dialogul cu Secretarul pentru Forțe Terestre, Daniel P. Driscol, confirmă angajamentul comun pentru întărirea posturii de apărare pe Flancul Estic”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Potrivit acestuia, parteneriatul strategic dintre România și SUA rămâne esențial pentru adaptarea rapidă la noile provocări de securitate.

Pregătiri pentru summitul NATO

La finalul întrevederilor, oficialii români și americani au convenit să dezvolte proiecte bilaterale în domeniul dotării militare, dar și al instruirii militarilor și al exercițiilor comune.

Demersurile vizează creșterea capacității de reacție și a interoperabilității între forțele armate, dar și aprofundarea dialogului în perspectiva Summitului NATO programat în luna iulie, la Ankara.