Un expert în spălarea rufelor spune că nu ar trebui să folosești niciodată acest produs

Balsamul de rufe este prezent în aproape orice gospodărie, dar un expert al organizației britanice de protecție a consumatorilor Which? trage un semnal de alarmă.

Victoria Purcell avertizează că produsul poate deteriora fibrele hainelor, reduce capacitatea de absorbție a prosoapelor și provoca iritații ale pielii și recomandă o alternativă simplă și ieftină.

Victoria Purcell a explicat că balsamul de rufe poate părea eficient pe termen scurt. În timp însă, strică fibrele textilelor, lăsându-le rigide și aspre în loc să le înmoaie, scrie Mirror.

Produsul poate provoca și iritații ale pielii, în special la persoanele cu ten sensibil sau afecțiuni precum eczema.

Autoritățile sanitare britanice avertizează explicit că persoanele cu eczeme ar trebui să evite balsamul de rufe. Parfumurile din compoziția sa pot declanșa reacții cutanate.

Ce se întâmplă cu mașina de spălat și cu prosoapele

Utilizatorii platformei Reddit atrag atenția că balsamul de rufe lasă reziduuri în tambur în timp. Aceste depuneri pot genera probleme de mucegai și igrasie, mai ales la mașinile cu încărcare frontală. Compoziția produsului este pe bază de ceară sintetică sau grăsime animală și nu aduce beneficii reale niciunui tip de țesătură.

Prosoapele sunt cele mai afectate. Balsamul de rufe le reduce capacitatea de absorbție, tocmai invers față de efectul dorit.

Ce alternativă recomandă expertul

Victoria Purcell propune o soluție simplă: înmuierea hainelor într-un amestec de oțet alb și apă înainte de clătire. Pentru prosoape, recomandă uscarea rapidă la uscătorul cu tambur sau, dacă nu există unul, uscarea în aer liber într-o zi caldă și cu vânt.

De ce este balsamul de rufe periculos și pe hainele pentru copii

Which? adaugă un avertisment suplimentar legat de inflamabilitate. Compoziția pe bază de grăsimi a balsamului crește riscul de aprindere a textilelor. Produsul nu ar trebui folosit pe haine cu etichetă de rezistență la flacără, perdele, tapițerie sau articole vestimentare pentru bebeluși și copii.