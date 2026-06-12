Una dintre cele mai spectaculoase șosele din România s-a redeschis traficului

Traficul a fost redeschis pe DN 7C, tronsonul kilometric 104 – 130+800 metri, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Redeschiderea a avut loc la ora 12:00 pe 12 iunie 2026.

Accesul pe Transfăgărășan este permis zilnic între orele 07:00 și 21:00. În afara acestui interval, drumul rămâne închis.

De asemenea, în cazul unor fenomene meteorologice nefavorabile, autorităților pot închide temporar drumul pentru siguranța șoferilor.

Ce recomandări au polițiștii pentru șoferii care circulă pe Transfăgărășan

Centrul INFOTRAFIC recomandă respectarea restricțiilor impuse și adaptarea vitezei la condițiile de drum. Manevrele riscante sunt interzise pe acest traseu. Condițiile meteo se pot schimba rapid la altitudine, iar șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți pe tot parcursul traseului.