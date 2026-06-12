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Una dintre cele mai spectaculoase șosele din România s-a redeschis traficului

Transfăgărășanul a fost redeschis circulației vineri, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Accesul este permis zilnic între orele 07:00 și 21:00, cu posibile închideri temporare în caz de vreme nefavorabilă.
Una dintre cele mai spectaculoase șosele din România s-a redeschis traficului
Foto: Facebook/Ciprian Pistol
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 13:03, Social
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Traficul a fost redeschis pe DN 7C, tronsonul kilometric 104 – 130+800 metri, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Redeschiderea a avut loc la ora 12:00 pe 12 iunie 2026.

Accesul pe Transfăgărășan este permis zilnic între orele 07:00 și 21:00. În afara acestui interval, drumul rămâne închis.

De asemenea, în cazul unor fenomene meteorologice nefavorabile, autorităților pot închide temporar drumul pentru siguranța șoferilor.

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Centrul INFOTRAFIC recomandă respectarea restricțiilor impuse și adaptarea vitezei la condițiile de drum. Manevrele riscante sunt interzise pe acest traseu. Condițiile meteo se pot schimba rapid la altitudine, iar șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți pe tot parcursul traseului.

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