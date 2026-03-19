La ce nivel se află comerțul online din România, sub presiunea retailerilor asiatici și a consumului mai prudent 

Piața de eCommerce din România a ajuns la aproximativ 8,1 miliarde de euro în 2025 și ar putea depăși 8,5 miliarde de euro în 2026, însă creșterea intră într-o etapă mai competitivă și mai puțin predictibilă decât în anii anteriori. Potrivit raportului MerchantPro eCommerce Insights 2026, inflația, presiunea marketplace-urilor internaționale, schimbarea comportamentului de consum și impactul tot mai puternic al AI asupra descoperirii produselor și conversiilor rescriu regulile competiției în comerțul online local.

Analiza arată că ritmul estimat de creștere al pieței a fost de aproximativ 6% în 2025, într-un context în care volumul tranzacțiilor a stagnat, iar pentru 2026 este anticipat un avans de 5%, pe fondul unui consum mai prudent, scăderea sentimentului de încredere și al unor transformări structurale în ecosistemul digital.

Creșterea pieței în acest an ar putea fi susținută de adopția tot mai largă a cumpărăturilor online și de maturizarea experienței oferite de comercianți, prin investiții în tehnologie, personalizare și optimizarea conversiilor. În același timp, introducerea taxelor pentru platformele non-UE, atât la nivel local, cât și european, ar putea reduce o parte din avantajul competitiv de cost al acestora.

Pe de altă parte, riscurile rămân semnificative: presiunea asupra bugetelor de consum, incertitudinea socio-economică și politică, dar și cota de piață în creștere a platformelor externe pot limita ritmul de dezvoltare al comerțului online local.

2025, un an cu două viteze în eCommerce

Analiza realizată de MerchantPro pe baza evoluției magazinelor active pe platformă confirmă aceeași dinamica a pieței în 2025. Datele indică o creștere medie valorică de 6,3% a comenzilor, în linie cu estimarea de aproximativ 6% a evoluției pieței, în timp ce numărul tranzacțiilor a avansat cu doar 0,8%, ceea ce sugerează o evoluție susținută mai ales de creșterea valorii medii a coșului și mai puțin de volume semnificativ mai mari de comenzi. În prima jumătate de an volumul tranzacțiilor a scăzut cu 0,29%, iar în semestrul al doilea a înregistrat o creștere modestă de 1,66%.

În același timp, analiza pe verticale arată o piață în stadii de dezvoltare și dinamică diferite: segmente precum Electro & IT (+21%) sau Pharma (+65%) au înregistrat creșteri puternice, în timp ce categorii precum Fashion (-10,3%) sau Articole pentru copii (-12%) au resimțit presiunea competiției externe și schimbările în comportamentul de consum.

„Miza reală se mută de la creșterea brută la controlul valorii și la capacitatea jucătorilor locali de a rămâne competitivi într-un ecosistem dominat tot mai mult de marketplace-uri și AI. În 2026, diferența o vor face eficiența operațională, datele și capacitatea de a construi loialitate”, precizează Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

AI, personalizarea și marketplace-urile rescriu competiția în eCommerce în 2026

Baza digitală a economiei românești s-a extins constant, iar cu 95,1% penetrare potrivit INS, accesul la internet nu mai este o barieră pentru comerțul online. Încrederea în ecosistemul de eCommerce devine un factor-cheie pentru dezvoltarea pieței.

Datele din raportul MerchantPro Insights 2026 arată că inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important în procesul de descoperire a produselor și în optimizarea conversiilor.

Potrivit datelor la nivel global, 65% dintre utilizatori declară că AI le influențează deciziile de cumpărare, pe măsură ce aceste tehnologii sunt integrate în motoarele de căutare, recomandările de produse sau asistenții virtuali.

În același timp, performanța traficului generat de instrumente bazate pe AI începe să se reflecte și în indicatorii comerciali ai magazinelor online. Personalizarea experienței cu soluții AI integrate poate genera o rată de conversie chiar și de peste 4 ori mai mari, după cum arată studii de caz desfășurate pe magazine din platforma MerchantPro.

În paralel, marketplace-urile își consolidează poziția ca principale puncte de intrare în comerțul online, concentrând volume tot mai mari de trafic și influențând modul în care comercianții își construiesc strategiile de distribuție și marketing digital.

Analiza MerchantPro Insights arată că marketplace-urile generaliste domină topurile de trafic din comerțul online, cu eMAG, Trendyol și Temu în rândul platformelor care concentrează cea mai mare parte a vizitelor utilizatorilor.

Expansiunea platformelor globale este vizibilă la nivel european. În prima jumătate a anului 2025, aproximativ 25% dintre consumatorii din Uniunea Europeană au realizat cel puțin o achiziție pe Temu, potrivit datelor citate în raport. În România, platforma a ajuns la aproximativ 4,7 milioane de utilizatori activi lunar, în timp ce Trendyol a depășit pragul de aproximativ 1,3 milioane de cumpărători, consolidându-și prezența pe piața locală și plasându-se pe locul 2 în topul celor mai accesate magazine online din România.

Ediția a III-a a raportului MerchantPro eCommerce Insights analizează evoluția întregului sector din perspectiva comportamentului de consum, tendințelor care domină piața, dar și schimbărilor care vor avea un impact major în 2026.