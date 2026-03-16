Echipa feminină de fotbal se întoarce în Iran

Jucătoarele au căutat refugiu în Australia după ce au fost criticate drept „trădătoare” la televiziunea iraniană pentru că nu au cântat imnul național al țării înainte de unul dintre meciurile lor, scrie Sky News.

Restul lotului a rămas în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur.

Ministrul australian al imigrației a numit-o „situație foarte complexă” cu „decizii profund personale”.

Activiștii au dat vina pe presiunea regimului pentru schimbarea de opinie a femeilor.

Mass-media din Iran a folosit-o ca pe o victorie propagandistică, spunând sâmbătă că jucătoarele „se întorc la îmbrățișarea caldă a familiei și a patriei lor”.