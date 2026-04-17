Cel mai decorat veteran al Australiei, eliberat pe cauțiune în dosarul crimelor de război din Afganistan

Decizia de eliberare pe cauțiune a fost luată de judecătorul Greg Grogin. „Sunt încrezător că măsurile propuse vor reduce riscul de fugă și riscul de interferență cu martorii”, a spus magistratul în motivarea deciziei sale, potrivit AFP.

Fostul militar australian a fost arestat pe 7 aprilie și este acuzat de cinci capete de acuzare pentru crime de război, comise în Afganistan în perioada 2009-2012.

Robert Smith nu este primul militar australian condamnat pentru crime de război. Anul trecut, Oliver Schulz, în vârstă de 44 de ani, a pledat nevinovat la acuzația de crimă de război. El este acuzat că a împușcat un afgan de trei ori în cap.

Dacă va fi găsit vinovat, Ben Roberts-Smith riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață, pedeapsa maximă prevăzută de legislația australiană pentru astfel de fapte.