Fost militar australian acuzat de comiterea a 5 crime de război în Afganistan

Poliția nu a confirmat numele fostului militar în vârstă de 47 de ani, arestat marți. Dar a fost relatat pe scară largă în presă că este vorba de Roberts-Smith, un fost caporal al Regimentului Special al Serviciilor Aeriene, decorat atât cu Crucea Victoria, cât și cu Medalia de Curaj pentru serviciile sale în Afganistan, scrie Associated Press.

Poliția l-a acuzat marți de cinci capete de acuzare pentru crimă de război. El va rămâne în arest peste noapte și va apărea pentru prima dată în instanță miercuri, se arată într-un comunicat al poliției, citat de Associated Press. Este posibil ca miercuri să solicite eliberarea pe cauțiune.

Roberts-Smith este doar al doilea veteran australian al campaniei din Afganistan acuzat de crimă de război.

Alt miltiar acuzat de crime de război

Fostul militar SAS, Oliver Schulz, în vârstă de 44 de ani, a pledat nevinovat la acuzația de crimă de război. El este acuzat că l-a împușcat pe afganul Dad Mohammad de trei ori în cap, într-un câmp de grâu din provincia Uruzgan, în mai 2012.

Crima de război poate fi condamnată la închisoare pe viață. Este o infracțiune federală în Australia, definită ca uciderea intenționată, în contextul unui conflict armat, a unei persoane care nu participă activ la ostilități, cum ar fi civili, prizonieri de război sau soldați răniți.

Poliția l-a arestat pe Roberts-Smith pe aeroportul din Sydney, marți, după ce a sosit cu un zbor din Brisbane, a declarat comisarul poliției federale australiene, Krissy Barrett.

„Se va pretinde că victimele nu luau parte la ostilități în momentul presupusei lor crime în Afganistan. Se va pretinde că victimele erau reținute, neînarmate și se aflau sub controlul membrilor ADF când au fost ucise”, a declarat Barrett reporterilor, referindu-se la Forțele de Apărare Australiene.

„Se va pretinde că victimele au fost împușcate de acuzat sau de membri subordonați ai ADF în prezența și acționând la ordinele acuzatului”, a adăugat Barrett.

Acuzat că a ucis necombatanți

O instanță civilă a considerat deja credibile acuzații similare împotriva lui Roberts-Smith într-un proces de defăimare pe care l-a intentat după ce mai multe ziare au publicat articole în 2018 în care îl acuzau de o serie de crime de război. În 2023, un judecător federal a respins afirmațiile lui Roberts-Smith și a decis că acesta a ucis probabil patru necombatanți în mod ilegal în 2009 și 2012.

Însă, deși instanța civilă a constatat că acuzațiile de crime de război au fost în mare parte dovedite pe baza unui echilibru al probabilităților, noile acuzații ar trebui dovedite într-o instanță penală la un standard mai înalt, dincolo de orice îndoială rezonabilă.

În septembrie, Înalta Curte a Australiei a declarat că nu va audia un apel, punând capăt șanselor sale de a anula hotărârea.

Nick McKenzie, un reporter dat în judecată fără succes pentru defăimare de Roberts-Smith, care investighează acuzațiile împotriva soldatului din 2017, se aștepta ca colegii SAS să depună mărturie în procesul penal, așa cum au făcut-o și în timpul procesului civil.

„Investigați un comportament presupus al unor membri ai celei mai secrete forțe de luptă de elită pe care o are Australia. Sarcina jurnalistică este dificilă. Ceea ce a fost cu adevărat dificil, însă, este mărturia acelor martori curajoși SAS”, a declarat McKenzie pentru Australian Broadcasting Corp.

„Ca ei să iasă în față și să spună: «Ei bine, ne-am servit țara cu curaj, așa cum a făcut Ben Roberts-Smith, alături de el în Afganistan, dar am văzut lucruri cu propriii noștri ochi care ne simt inconfortabil.» Acești soldați curajoși, unii dintre ei, au cedat după ce au depus mărturie, atât de greu le-a fost să se ridice și să vorbească”, a adăugat McKenzie.

Acuzațiile vin în urma unui raport militar publicat în 2020, care a găsit dovezi că trupele de elită australiene SAS și ale regimentelor de comando au ucis ilegal 39 de prizonieri afgani, fermieri și alți necombatanți.

Acuzațiile vizează puțini soldați

Barrett a declarat că puțini soldați au fost implicați în noile acuzații.

„Conduita presupusă legată de aceste acuzații se limitează la o secțiune foarte mică a ADF-ului nostru de încredere și respectat, care ajută la menținerea siguranței acestei țări”, a spus Barrett.

„Majoritatea covârșitoare a ADF-ului nostru face țara noastră mândră. Acuzațiile de astăzi nu reflectă majoritatea membrilor care servesc sub steagul nostru australian cu onoare, distincție și cu valorile unei națiuni democratice”, a adăugat ea.

Biroul Investigatorului Special a fost înființat pentru a lucra cu poliția la acuzațiile de crime de război. Directorul de investigații al biroului, Ross Barnett, a declarat că acuzațiile de 53 de crime de război au fost investigate și 39 dintre aceste investigații s-au încheiat fără acuzații. Aproximativ 40.000 de militari australieni au servit în Afganistan între 2001 și 2021, dintre care 41 au fost uciși.