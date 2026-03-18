Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Australia la finalul lunii martie

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Australia la sfârșitul acestei luni și se va întâlni cu prim-ministrul australian Anthony Albanese, a anunțat miercuri Comisia, în contextul în care ambele părți încearcă să încheie un acord comercial.
Andrei Rachieru
18 mart. 2026, 09:30, Știri externe

Ambele părți au semnalat recent progrese în negocierile comerciale, după ce discuțiile anterioare dintre Australia și UE au eșuat în 2023, în mare parte din cauza dezacordurilor privind accesul produselor agricole, scrie Reuters.

UE a anunțat într-un comunicat că vizita lui von der Leyen va avea loc în perioada 23-25 martie pentru a „consolida legăturile UE cu un partener de încredere, cu viziuni similare, în regiunea Indo-Pacific, de importanță strategică vitală”.

Australia a solicitat cote mai mari pentru exporturile de carne de miel și de vită către Europa, în timp ce UE a insistat pentru un acces îmbunătățit la mineralele esențiale ale Australiei și pentru tarife mai mici la produsele manufacturate.

