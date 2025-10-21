Carrefour a deschis primul minisupermarket unde doar copiii pot face cumpărături 

Micul magazin Carrefour are case de marcat, tejghele tradiționale și rafturi ca într-un supermarket obișnuit, însă particularitatea este că adulții nu pot cumpăra acolo, iar totul este construit la scară mică.

Spațiul se află în noul Smart Kids Planet – Krakow Smart Play Center, din Galeria Kazimierz, în Cracovia (Polonia), și are ca scop să îi ajute pe cei mici să devină consumatori conștienți, să mănânce mai sănătos și să protejeze mediul, scrie Inforetail.

Copiii pot experimenta secțiuni precum casa tradițională cu bandă transportoare și scaner de produse, zona de piață cu fructe, legume, pește și carne, un spațiu dedicat dietelor speciale și produselor fără gluten sau bio, dar și o zonă de reciclare, unde pot returna ambalaje folosite. De asemenea, ei învață să folosească o calculatoare pentru a scana cumpărăturile, să facă liste de cumpărături, să numere bani și să dea rest.

Noua instalație, cu o suprafață de peste 1.500 de metri pătrați, a fost concepută pentru a-i ajuta pe cei mici să devină viitori clienți sau chiar angajați ai lanțului Carrefour, învățând prin joacă să fie consumatori responsabili. Totul este completat de trasee educaționale.

„Educația nutrițională și cea de mediu sunt la fel de importante ca disponibilitatea produselor în magazine și trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă. De aceea, în cadrul programului nostru Act for Food, deschidem la Cracovia un magazin inovator pentru copii, unde îi vom ajuta să înțeleagă importanța calității produselor și a modului lor de producție. Credem că acest lucru îi va ajuta să devină consumatori mai conștienți, care în viitor vor mânca mai sănătos și vor utiliza resursele planetei în mod durabil”, a declarat Tomasz Mikołajec, membru al consiliului de administrație și director de operațiuni Carrefour Polska.

Cu peste 1.500 m², magazinul oferă nouă zone tematice și zeci de atracții pentru copiii între 0 și 10 ani, toate create pentru a promova educația prin joc. Prin această atracție familială inovatoare, compania dorește să dezvolte abilități esențiale pentru viitor — precum gândirea critică, colaborarea, empatia și independența.

În plus, vizitatorii Smart Kids Planet vor avea acces la Smart Café, un bistro unde părinții se pot relaxa la o cafea sau pot lua prânzul. Spațiul va fi deschis și pentru vizite organizate ale școlilor și grădinițelor.