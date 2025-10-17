Curtea poloneză este împotriva trimiterii suspectului ucrainean din cazul Nord Stream în Germania

Deși Varșovia a declarat că decizia privind transferul lui Volodimir Z. în Germania aparține exclusiv instanțelor judecătorești, premierul Donald Tusk a afirmat la începutul lunii octombrie că predarea acestuia nu este în interesul Poloniei.

Tusk a afirmat că problema nu era faptul că acele conducte submarine, care leagă Rusia de Germania, au fost aruncate în aer în septembrie 2022, ci faptul că au fost construite.

„Persoana urmărită penal, dacă este autorul faptei, are dreptul la imunitate funcțională, care acoperă o faptă comisă în legătură cu activitățile sale pentru statul ucrainean”, a declarat judecătorul Dariusz Lubowski în verdictul său, prin care a decis că cererea Germaniei nu era admisibilă.

„Dacă Ucraina a fost într-adevăr organizatorul acestui act de agresiune, atunci numai Ucraina poate fi trasă la răspundere pentru acest eveniment”.

Ucraina a negat implicarea în explozii, potrivit Reuters.

„Instanța poloneză a refuzat extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean… Și pe bună dreptate. Cazul este închis”, a declarat Tusk pe X după pronunțarea verdictului.

Explozia a întrerupt în mare parte aprovizionarea cu gaz rusesc către Europa, marcând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina și reducând aprovizionarea cu energie.

Procuratura germană afirmă că suspectul făcea parte dintr-un grup suspectat că a închiriat un iaht și a plasat explozibili pe conductele din apropierea insulei daneze Bornholm.

El este acuzat de conspirație în vederea comiterii unui atac cu explozivi și de „sabotaj anticonstituțional”.