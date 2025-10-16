Polonia: zero impozit pe venit pentru familiile cu doi copii

Proiectul de lege elimină obligația plății impozitului pentru familiile cu venituri de până la 140.000 de zloți, adică 32.973 euro pe an, potrivit Euronews.

Scutirea fiscală este disponibilă pentru toți părinții care au responsabilitate parentală asupra copiilor, chiar și tutorii legali sau părinții adoptivi.

Potrivit estimărilor președinției, o familiile poloneze cu venituri medii, vor avea un venit suplimentar de aproximativ 1.000 de zloți (235 de euro) pe lună datorită noii scutiri fiscale.

Totuși, impactul real va fi vizibil abia în declarația fiscală a anului viitor, care va fi depusă în anul 2027.

Scopul reformei bugetare este de a reduce povara fiscală asupra familiilor, de a crește veniturile familiilor, încurajând astfel consumul, dar și activitatea profesională.