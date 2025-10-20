Gigantul retailului alimentar românesc intră pe Trendyol. Cel mai mare beneficiu: livrarea gratuită

Colaborarea dintre retailerul Carrefour și platforma de comerț electronic Trendyol le oferă clienților din întreaga țară acces la mii de produse, cu livrare gratuită și rapidă, la aceleași prețuri ca în magazine. Produsele ajung la destinație prin FAN Courier, în aproximativ 72 de ore.

„Le facilităm românilor accesul rapid la produse de care au nevoie zilnic, cu un bun raport calitate-preț. Ne dorim să oferim o experiență de cumpărături completă, adaptată preferințelor și obiceiurilor de consum ale clienților noștri”, a menționat Narcis Horhoianu, directorul de marketing și comerț electronic al Carrefour România.

Produsele disponibile pe Trendyol

„Pentru a marca lansarea, clienții se pot bucura zilnic de reduceri la o selecție de produse, disponibile prin Flash Deals în aplicația Trendyol”, au precizat reprezentanții platformei.

Oferta Carrefour include mii de produse disponibile pe Trendyol, din peste 200 de categorii, care acoperă nevoile de zi cu zi. Gama cuprinde detergenți, produse pentru copii și bebeluși, cafea, produse cosmetice și de îngrijire personală, dar și soluții pentru curățenia locuinței, articole pentru animale de companie, jucării și electrocasnice mici. Oferta va fi extinsă curând cu noi categorii, precum electronicele pentru casă, electronice de larg consum și articole pentru grădină.

Carrefour România operează peste 450 de magazine în 113 orașe din țară și oferă experiențe de cumpărături integrate prin platforme proprii, aplicații și parteneri de livrare precum Glovo, Wolt și Bringo. De asemenea, este unul dintre cei mai mari angajatori din România, cu aproximativ 17.000 de angajați, și contribuie semnificativ la bugetul de stat. În 2024, grupul a plătit impozite și taxe de aproape un miliard de lei, în creștere cu peste 20% față de anul precedent.

Peste 1000 de branduri românești prezente pe platformă

„Parteneriatul cu Carrefour reprezintă un pas important în consolidarea marketplace-ului Trendyol pe plan local. România este o piață-cheie de creștere pentru noi, iar această colaborare ne ajută să ne extindem oferta de cumpărături de zi cu zi, oferind acces rapid și convenabil la produse, la aceleași prețuri ca în magazine”, a comunicat Trendyol, prin responsabilul său pentru expansiune internațională, Irem Yılandil.

Fondată la Istanbul în 2010, Trendyol este cea mai mare platformă de comerț electronic din Turcia și unul dintre cei mai importanți jucători din regiune. Compania a devenit prima companie turcească evaluată la peste 10 miliarde de dolari și reunește peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai mult de 40 de milioane de clienți.

De la lansarea operațiunilor în România, în decembrie 2024, Trendyol a atras aproximativ 1.000 de comercianți locali, majoritatea întreprinderi mici și mijlocii. Primul brand românesc prezent pe platformă a fost Gerovital. Platforma este activă în Turcia, Azerbaidjan, statele din Golf și Europa Centrală și de Est, inclusiv România, unde se extinde accelerat prin integrarea brandurilor locale și internaționale.