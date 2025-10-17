Un tribunal polonez analizează extrădarea unui suspect ucrainean în Germania în cazul Nord Stream

Un tribunal polonez va analiza vineri dacă un scafandru ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile de la gazoductele Nord Stream ar trebui predat Berlinului, potrivit Reuters.

Deși Varșovia afirmă că decizia privind eventuala extrădare a lui Volodimir Z. în Germania aparține exclusiv instanțelor, premierul Donald Tusk a declarat la începutul acestei luni că predarea acestuia „nu este în interesul Poloniei”.

„Problema Europei, a Ucrainei, a Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”, a spus Tusk săptămâna trecută.

Nord Stream, o sursă de tensiune între Varșovia și Berlin încă din anii 2000

Exploziile au întrerupt în mare parte livrările de gaze rusești către Europa, marcând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina.

Conductele au fost, încă din anii 2000, o sursă de conflict între Varșovia și Berlin, chiar din faza de proiect, Polonia argumentând că ele compromit securitatea europeană prin creșterea dependenței de energia rusă și prin furnizarea de miliarde de euro Moscovei.

Un diplomat german, care a vorbit sub protecția anonimatului, a spus că declarațiile lui Tusk ar putea dăuna cooperării dintre doi dintre principalii aliați ai Kievului. Totuși, un alt diplomat german a afirmat că nu se așteaptă ca Berlinul să intre într-un conflict cu Varșovia din această cauză și că ancheta va continua indiferent de rezultat.

Acuzații de „sabotaj anticonstituțional”

Parchetul federal al Germaniei susține că Volodimir Z. a făcut parte dintr-un grup suspectat că a închiriat un iaht și a amplasat explozibili pe gazoducte în apropierea insulei daneze Bornholm.

El este acuzat de complot în vederea comiterii unui atac cu explozibili și de „sabotaj anticonstituțional”.

Avocatul său polonez respinge acuzațiile și afirmă că Volodimir Z. nu a făcut nimic ilegal. Acesta a pus, de asemenea, sub semnul întrebării caracterul penal al unui caz care privește distrugerea unor bunuri rusești de către un ucrainean, în contextul în care cele două țări se află în război.

Purtătorul de cuvânt al parchetului regional din Varșovia, Piotr Skiba, a declarat că, din punct de vedere juridic, ar fi dificil să nu se aprobe transferul către Germania.

Un al doilea suspect ucrainean, Serhii K., a obținut miercuri o amânare a extrădării, după ce cea mai înaltă instanță din Italia i-a admis apelul pe motive procedurale. Cazul său va trebui rejudecat.

Ancheta poloneză: Volodimir Z. este martor, nu suspect

În Polonia, instanțele pot refuza predarea suspecților solicitați în baza mandatelor europene de arestare dacă aceasta ar încălca drepturile omului sau dacă există proceduri penale pentru aceeași infracțiune în curs pe teritoriul polonez.

Varșovia a deschis propria anchetă privind exploziile Nord Stream, însă Volodimir Z. are statutul de martor, nu de suspect.