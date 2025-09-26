Alertă alimentară: Mari retaileri retrag din magazine produse cu Salmonella sau cu niveluri mari de pesticide și alcaloizi din opiu

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a notificat mai mulți mari retaileri din România cu privire la retragerea de pe piață și rechemarea de la consumatori a unor produse alimentare considerate nesigure.

Măsurile au fost inițiate fie ca urmare a depășirii limitelor admise ale unor contaminanți chimici, fie din cauza suspiciunilor de contaminare microbiologică.

Kaufland: Retragere de salată de icre și ouă bio

Kaufland a fost nevoit să retragă de la vânzare produsul „Salată cu icre de crap și ceapă”, ambalat la 190 de grame și produs de Doripesco Prod SRL, după ce furnizorul a avertizat asupra unei posibile contaminări. Lotul retras are termen de valabilitate 20 octombrie 2025.

Produsul a fost rechemat din cauza riscului de contaminare cu Listeria monocytogenes, bacterie responsabilă de apariția listeriozei, o boală periculoasă în special pentru femei însărcinate, vârstnici și persoane cu imunitatea scăzută.

Clienții au fost sfătuiți de producător să nu consume produsul și să-l returneze în magazinele Kaufland până la 5 octombrie 2025.

Până la aceeași dată, pot fi returnate și ouăle bio produse de Galina Bio Eggs SRL, retrase de la vânzare de Kaufland după ce compania producătoare a notificat ANSVSA că pot fi contaminate cu bacteria Salmonella Typhimurium, responsabilă pentru apariția toxiinfecțiilor alimentare.

Mega Image: Ouă bio sub marca proprie, retrase din magazine

Și Mega Image a retras de la vânzare mai multe loturi de ouă bio marca „Natures Promise”, ambalate la 6 și 10 bucăți, după ce furnizorul a informat asupra posibilității unui risc de contaminare cu aceeași bacterie Salmonella Typhimurium.

Produsele vizate au termene de valabilitate cuprinse între 21 septembrie și 5 octombrie 2025 și pot fi returnate în orice magazin Mega Image până la această dată.

Metro Cash&Carry: Semințe de mac cu nivel ridicat de alcaloizi din opiu

Retailerul Metro a retras de pe piață produsul „1KG MC Mac”, distribuit de Orlando Import-Export 2001, în urma depistării unui nivel ridicat de alcaloizi din opiu, compuși naturali care pot afecta sistemul nervos și pot produce reacții toxice dacă e depășită limita admisă.

În informarea publică, retailerul le-a transmis clienților să nu consume produsul: „În cazul în care ați cumpărat produsul menționat, vă rugăm să nu îl consumați și să îl returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până pe 15.10.2025, urmând să primiți contravaloarea acestuia”.

Carrefour: Cuișoare Kamis cu reziduuri peste limitele legale

Carrefour România retrage din magazine un sortiment de cuișoare marca Kamis, după ce au fost depistate reziduuri de pesticide peste limitele admise în ambalajele de 10 grame. Rechemarea este una preventivă, iar clienții care au achiziționat produsul îl pot returna în orice magazin Carrefour până la data de 19 octombrie 2025.

Același produs, din același lot, a fost retras și din rețeaua Kaufland, ca urmare a depistării unui conținut neconform de clorpirifos – un pesticid interzis în Uniunea Europeană. În cazul retragerii din Kaufland, termenul-limită pentru returnare expiră vineri.

Toate produsele vizate pot fi returnate în magazinele de unde au fost achiziționate, fără să fie necesară prezentarea bonului fiscal, rambursarea contravalorii fiind integrală.