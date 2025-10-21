Polonia, avertisment pentru Putin dacă traversează spațiul său aerian: Mandatul internațional de arestare ar putea fi pus în execuție

Trump a declarat că intenționează să se întâlnească cu Putin în capitala Ungariei, Budapesta, ca parte a eforturilor sale de a media încetarea războiului din Ucraina.

Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin în 2023, acuzându-l de crimă de război și deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina. Rusia nu recunoaște jurisdicția CPI și neagă acuzațiile.

„Nu pot garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze un astfel de avion pentru a-l preda suspectului instanței de la Haga”, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski.

Mandatul CPI obligă statele membre ale Curții să îl aresteze pe Putin, dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor, potrivit Bussines Recorder.

„Cred că partea rusă este conștientă de acest lucru. Prin urmare, dacă acest summit va avea loc, sperăm că avionul va folosi o rută diferită”, a spus Sikorski.

Ungaria, al cărei prim-ministru Viktor Orban menține relații cordiale cu Rusia, a declarat că se va asigura că Putin poate intra în țară pentru summit și se poate întoarce acasă după aceea.

Pentru a evita să survoleze Ucraina, delegația rusă ar trebui să zboare prin spațiul aerian al cel puțin unei țări din Uniunea Europeană.

Toate țările UE sunt membre ale CPI, deși Ungaria este în proces de ieșire din curte.

Polonia, membră a NATO, a fost printre cei mai fervenți susținători ai Kievului după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.