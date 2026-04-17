Estonia: Ministrul Apărării susține că NATO nu se va destrăma și că SUA își vor menține angajamentele de securitate

Hanno Pevkur, ministrul Apărării din Estonia, a declarat vineri că este convins că Alianța Nord-Atlantică va continua să funcționeze, susținând că Statele Unite ale Americii vor interveni pentru apărarea unui stat aliat. De asemenea, a avertizat că Europa pe cont propriu nu își poate asigura securitatea în fața Rusiei.
Radu Mocanu
17 apr. 2026, 11:47, Știri externe

„Da, am încredere în SUA și da, am încredere în toți aliații noștri. Nu cred că NATO se va prăbuși”, spune oficialul de la Tallinn, citat de Reuters

Declarațiile ministrului Pevkur vin pe fondul acțiunilor președintelui american Donald Trump care au amenințat stabilitatea Alianței. 

Acesta a amenințat cu retragerea SUA din NATO, pe fondul nemulțumirilor privind contribuțiile europene pentru apărare și refuzul unor state de a participa la operațiunile de deblocarea a Strâmtorii Ormuz, dar și de declarațiile privind preluarea Groenlandei, un teritoriu care aparține Danemarcei, un stat NATO. 

Cu toate acestea, Pevkur și-a exprimat încrederea față de Washington și a comparat NATO cu o căsătorie de lungă durată: „Nu există 50 de ani de mers liniștit. Ai diferențe și probleme și trebuie să le depășești”. 

Ministrul a avertizat însă că Europa nu este pregătită să se apere singură în acest moment și a subliniat necesitatea creșterii investițiilor în apărare. 

„Suntem acolo unde vrem să fim? Nu. Toți membrii NATO trebuie să investească mai mult în apărare”, spune oficialul. 

Guvernul Estoniei va aloca 5.1% din PIB pentru apărare în acest an, unul dintre cele mai ridicate niveluri din cadrul alianței. 

Declarațiile lui Pevkur vin și pe fondul avertismentului făcut de serviciile de informații estoniene care au anunțat că Rusia își reface stocurile de muniție pentru posibile conflicte viitoare, după încheierea războiului din Ucraina. 

