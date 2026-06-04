Nicușor Dan anunță colaborarea cu Estonia pentru apărarea anti-dronă după incidentul din Galați: „Apreciez profund solidaritatea demonstrată de aliatul nostru, Estonia”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi, într-o postare publicată pe pagina sa de X, că a avut o convorbire telefonică cu președintele Estoniei, Alar Karis, în urma incidentului în care o dronă rusească a lovit o clădire din Galați.

Șeful statului a scris că discuția a vizat atât situația de securitate generată de războiul din Ucraina, cât și cooperarea dintre cele două țări în domeniul apărării, în special în ceea ce privește amenințările provocate de drone.

„Am primit astăzi un apel de la președintele Estoniei, Alar Karis, în urma incidentului cu drona rusească care a lovit o clădire din Galați. Apreciez profund solidaritatea demonstrată de aliatul nostru, Estonia”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta a precizat că președintele eston și-a exprimat recunoștința și pentru intervenția recentă a unui pilot român care a doborât o dronă în Estonia.

„Președintele Karis și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru recenta doborâre, în Estonia, a unei drone de către un pilot român”, a mai scris Nicușor Dan.

În contextul în care atât România, cât și Estonia se află în apropierea zonelor afectate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, cei doi lideri au convenit să intensifice cooperarea în domeniul apărării anti-dronă.

„Întrucât ambele noastre țări sunt expuse direct amenințărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, am convenit să colaborăm îndeaproape la proiecte de apărare împotriva dronelor, inclusiv în cadrul UE și NATO”, a precizat președintele României.

„De asemenea, am discutat despre procesul de extindere a UE, pe care ambele părți îl considerăm important din punct de vedere strategic. România va continua să își consolideze capacitățile militare pentru a asigura o postură robustă de apărare și descurajare pe flancul estic”, a adăugat Nicușor Dan.