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Nicușor Dan a discutat cu președintele Poloniei și liderii statelor baltice despre securitatea Europei

Președintele Nicușor Dan a participat, sâmbătă, la Jurata, în Polonia, la o reuniune informală găzduită de președintele polonez Karol Nawrocki, alături de liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei
Nicușor Dan a discutat cu președintele Poloniei și liderii statelor baltice despre securitatea Europei
Sursa foto: Administrația Prezidențială
Iulian Moşneagu
28 iun. 2026, 01:23, Politic
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Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că a avut „un schimb interesant de idei și viziuni” cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Potrivit șefului statului, discuțiile au vizat securitatea în Europa, consolidarea apărării și descurajarea acțiunilor destabilizatoare pe Flancul Estic, dar și întărirea infrastructurii și a securității energetice.

„Am analizat, de asemenea, cele mai bune modalități de a ne pregăti statele pentru viitoarele provocări”, a transmis Nicușor Dan.

„Suntem prieteni apropiați și aliați de încredere”

Președintele a mai spus că discuțiile au arătat hotărârea comună a statelor participante de a acționa pentru securitatea regiunii și a Uniunii Europene.

„Discuțiile au evidențiat hotărârea noastră comună de a acționa cu responsabilitate pentru securitatea regiunii noastre și a întregii Uniuni Europene. Suntem prieteni apropiați, aliați de încredere și parteneri dedicați – în NATO, în Uniunea Europeană și dincolo de acestea”, a scris Nicușor Dan.

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