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Nicușor Dan participă sâmbătă la o reuniune cu lideri din Estul Europei în Polonia

Președintele Nicușor Dan va participa sâmbătă la Jurata, în Polonia, la o reuniune a unor lideri din Estul Europei, care are ca temă securitatea din regiune.
Nicușor Dan participă sâmbătă la o reuniune cu lideri din Estul Europei în Polonia
Sursa foto: Captură Facebook/Nicușor Dan
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 07:31, Politic
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Întâlnirea este programată la ora 19.30. La reuniune vor mai participa președintele Poloniei, Karol Nawrocki, președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanță majoră pentru regiune, precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de transformările geopolitice actuale.

Vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând astfel competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor sale membre, transmite Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan va sublinia necesitatea asigurării unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul și va reafirma angajamentul ferm al României față de unitatea aliaților și partenerilor în NATO și UE, ca fundament al securității și prosperității comune. Președintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, precum și prin îmbunătățirea infrastructurii cu uz dual și a securității energetice.

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