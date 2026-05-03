Aglomerație pe șosele la finalul minivacanței de 1 Mai. Circulație îngreunată pe DN1, între Brașov și București. Rute alternative

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov informează, duminică, faptul că pe DN1, pe sensul de mers Brașov – București, începând cu stațiunea Predeal, circulația se desfășoară cu dificultate, ca urmare a valorilor de trafic ridicate pe acest sector de drum.

Pentru fluidizarea circulaţiei, poliţiştii rutieri au instituit puncte de informare în mai multe zone de interes: în municipiul Braşov (zona Dârste, ieşire spre Predeal), în Predeal – la intersecţia DN 1 cu DN73A – şi în staţiunea Râşnov, la intersecţia DN 73 cu DN 73A.

Rute alternative recomandate șoferilor

În contextul aglomerației pe DN1, cu ocazia finalului minivacanței de 1 Mai, polițiștii le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative pentru a sta mai puțin în trafic, respectiv DN 1A (Braşov – Săcele – Cheia – Ploieşti), DN 73 (Bran – Câmpulung – Piteşti) sau DN 71 (Sinaia – Târgovişte – Bucureşti).

Și IPJ Prahova informează că se înregistrează valori ridicate de trafic rutier pe DN1, în zona stațiunilor Azuga și Bușteni, începând de la limita cu județul Brașov, în contextul încheierii minivacanței de 1 Mai.

De asemenea, în orașul Comarnic, traficul rutier se desfășoară cu intensitate crescută pe același sens de mers.

„Pentru a diminua riscul producerii de incidente în trafic, transmitem conducătorilor auto să evite manevrele de depășire riscante, să manifeste prudență în trafic, să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren”, mai menționează IPJ Brașov.