Prima pagină » Social » Ambasada SUA laudă performanța Ford Craiova după producția automobilului Puma cu numărul un milion

Ambasada SUA laudă performanța Ford Craiova după producția automobilului Puma cu numărul un milion

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj de felicitare pentru Ford România după atingerea pragului de un milion de automobile Ford Puma fabricate la uzina din Craiova.
Ambasada SUA laudă performanța Ford Craiova după producția automobilului Puma cu numărul un milion
Sursa foto: Facebook/U.S. Embassy Buchares
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 14:01, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, diplomații americani au descris performanța drept „o realizare remarcabilă” și un exemplu al colaborării dintre tehnologia americană și expertiza românească. „Un milion de autovehicule Ford Puma produse la Craiova, o realizare remarcabilă a Ford Romania. Suntem mândri să asistăm la această performanță”, a transmis Ambasada SUA.

Reprezentanții ambasadei au subliniat că succesul fabricii Ford de la Craiova reflectă impactul investițiilor americane în industria românească. „Este un exemplu elocvent al modului în care inovația americană și expertiza românească se îmbină pentru a obține rezultate de anvergură”, se arată în mesaj. Postarea menționează și gama de modele produse la Craiova, inclusiv varianta sportivă Ford Puma WRC.

Ford Craiova, una dintre cele mai importante investiții industriale din România

Uzina Ford de la Craiova este una dintre cele mai importante investiții industriale americane din România și unul dintre cei mai mari angajatori din regiune. În ultimii ani, fabrica a devenit un punct strategic pentru producția europeană Ford, în special pentru modelul Puma, unul dintre cele mai bine vândute SUV-uri compacte ale mărcii pe piața europeană. Producția modelului Puma la Craiova a contribuit semnificativ la exporturile României și la dezvoltarea industriei auto locale, sector care reprezintă unul dintre principalii piloni ai economiei românești.

Diplomații americani au folosit momentul pentru a evidenția și relația economică dintre România și Statele Unite.„Momente ca acesta evidențiază puterea parteneriatului economic dintre SUA și România, precum și impactul investițiilor continue în producția industrială avansată”, a transmis Ambasada SUA la București.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem în urma eficienței de acum 100 de ani”
Libertatea
Vedetă celebră din România, diagnosticată cu o boală autoimună GRAVĂ: „Nu mai e chiar atât de roz”
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia