Ambasada SUA laudă performanța Ford Craiova după producția automobilului Puma cu numărul un milion

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, diplomații americani au descris performanța drept „o realizare remarcabilă” și un exemplu al colaborării dintre tehnologia americană și expertiza românească. „Un milion de autovehicule Ford Puma produse la Craiova, o realizare remarcabilă a Ford Romania. Suntem mândri să asistăm la această performanță”, a transmis Ambasada SUA.

Reprezentanții ambasadei au subliniat că succesul fabricii Ford de la Craiova reflectă impactul investițiilor americane în industria românească. „Este un exemplu elocvent al modului în care inovația americană și expertiza românească se îmbină pentru a obține rezultate de anvergură”, se arată în mesaj. Postarea menționează și gama de modele produse la Craiova, inclusiv varianta sportivă Ford Puma WRC.

Ford Craiova, una dintre cele mai importante investiții industriale din România

Uzina Ford de la Craiova este una dintre cele mai importante investiții industriale americane din România și unul dintre cei mai mari angajatori din regiune. În ultimii ani, fabrica a devenit un punct strategic pentru producția europeană Ford, în special pentru modelul Puma, unul dintre cele mai bine vândute SUV-uri compacte ale mărcii pe piața europeană. Producția modelului Puma la Craiova a contribuit semnificativ la exporturile României și la dezvoltarea industriei auto locale, sector care reprezintă unul dintre principalii piloni ai economiei românești.

Diplomații americani au folosit momentul pentru a evidenția și relația economică dintre România și Statele Unite.„Momente ca acesta evidențiază puterea parteneriatului economic dintre SUA și România, precum și impactul investițiilor continue în producția industrială avansată”, a transmis Ambasada SUA la București.