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Rugăciunea făcătoare de minuni care se citește pe 6 august, de Schimbarea la Față a Domnului

Creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc pe 6 august Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 mari praznice împărătești ale anului bisericesc. Cu această ocazie, mulți credincioși citesc Acatistul și rugăciunile dedicate sărbătorii.
Rugăciunea făcătoare de minuni care se citește pe 6 august, de Schimbarea la Față a Domnului
Sursa foto: Facebook
Oana Antipa
06 aug. 2026, 07:26, Life-Inedit
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Pe 6 august, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică prăznuiesc Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele mai importante momente din viața Mântuitorului Iisus Hristos și unul dintre cele 12 praznice împărătești. Evenimentul amintește de clipa în care Hristos Și-a descoperit slava dumnezeiască pe Muntele Tabor, înaintea apostolilor Petru, Iacob și Ioan.

Potrivit relatărilor din Sfintele Evanghelii, în timp ce se ruga, chipul lui Iisus a strălucit, iar veșmintele Sale s-au făcut albe ca lumina. Alături de El au apărut prorocii Moise și Ilie, iar un glas din nor a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit; pe Acesta să-L ascultați”. Pentru creștini, momentul reprezintă dovada dumnezeirii lui Hristos și o pregătire a ucenicilor pentru Patimile și Învierea Sa.

În această zi, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să participe la Sfânta Liturghie și, în rugăciunea personală, să citească Acatistul Schimbării la Față a Domnului, una dintre cele mai cunoscute rugăciuni dedicate acestui praznic împărătesc.

Ce este Acatistul Schimbării la Față

Acatistul este o rugăciune de laudă și de mulțumire adresată lui Hristos, inspirată din evenimentul descris în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca. În cuprinsul său sunt evocate momentele petrecute pe Muntele Tabor și este subliniată semnificația duhovnicească a Schimbării la Față: descoperirea naturii dumnezeiești a lui Hristos și chemarea omului la transformare lăuntrică.

Unul dintre cele mai cunoscute fragmente ale slujbei este chiar Troparul Schimbării la Față, care spune:

„Schimbatu-Te-ai la Față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Strălucească și nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea pururea fiitoare…”

În tradiția ortodoxă, acest text exprimă dorința credincioșilor de a primi lumina lui Hristos și de a-și întări credința.

Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului

Deși Schimbarea la Față este sărbătorită în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, această zi beneficiază de dezlegare la pește, potrivit rânduielilor bisericești. În multe biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii participă în număr mare la Sfânta Liturghie.

În unele zone ale țării există și obiceiul ca oamenii să aducă la biserică struguri și alte roade ale verii pentru a fi binecuvântate, în semn de mulțumire pentru recolta primită.

Pentru credincioșii ortodocși, Acatistul Schimbării la Față rămâne una dintre cele mai importante rugăciuni care pot fi citite în această zi, alături de participarea la Sfânta Liturghie și de reflectarea asupra mesajului spiritual al praznicului.

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