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Schimbarea la Față, singura zi din Postul Sfintei Mării cu dezlegare la pește

Schimbarea la Față, sărbătorită pe 6 august, este singura zi din Postul Adormirii Maicii Domnului în care credincioșii au dezlegare la pește. Spre deosebire de pește, vinul și untdelemnul sunt permise și în alte zile ale postului.
Schimbarea la Față, singura zi din Postul Sfintei Mării cu dezlegare la pește
Maria Miron
06 aug. 2026, 07:07, Life-Inedit
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Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 6 august Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 praznice împărătești din calendarul bisericesc.

Schimbarea la Față, mărturia divinității lui Hristos

În tradiția creștină, sărbătoarea din 6 august este considerată o mărturie a naturii dumnezeiești a lui Hristos și o prevestire a Învierii.

Potrivit Evangheliilor, Iisus Hristos a urcat pe Muntele Tabor din Galileea, împreună cu apostolii Petru, Iacov și Ioan. În timp ce se ruga, „chipul său s-a schimbat și a strălucit ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina”. Apostolii i-au văzut alături de el pe prorocii Moise și Ilie, iar un glas din nor a spus: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit! De El să ascultați!”

Singura dezlegare la pește din post

Pentru că marea sărbătoare este celebrată în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Mării, aceasta este și singura zi din post în care credincioșii au dezlegare la pește. Vinul și untdelemnul sunt însă permise în toate sâmbetele și duminicile din timpul postului, potrivit rânduielilor bisericești.

Postul Adormirii Maicii Domnului a început pe 31 iulie și se încheie pe 14 august, în ajunul marelui praznic din 15 august. Deși este mai scurt decât celelalte mari posturi de peste an, este considerat mai aspru decât postul Crăciunului și postul Sfinților Apostoli, fiind depășit ca rigoare doar de postul Paștelui.

Prin comparație, în postul Paștelui credincioșii au două zile cu dezlegare la pește, de Buna Vestire și de Florii, în timp ce în postul Crăciunului numărul acestora este mai mare.

Dezlegarea la pește, explicată de un teolog

Dezlegarea la pește nu înseamnă întreruperea postului. Potrivit preotului Ioan Valentin Istrati, doctor în Teologie și lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” din Constanța, „zilele de post cu dezlegare la pește nu sunt nicidecum zile de încălcare a postului, ci zile de post cu mângâiere”.

Credincioșii continuă să respecte postul, însă rânduiala bisericească le permite consumul de pește, alături de untdelemn și vin, cu prilejul unor mari sărbători religioase.

În învățătura Bisericii Ortodoxe, postul nu se rezumă la restricțiile alimentare, ci presupune și rugăciune, spovedanie, împărtășanie, iertare și fapte de milostenie. De asemenea, credincioșii sunt chemați să lase deoparte conflictele și excesele și să acorde mai mult timp vieții spirituale.

De ce tocmai pește?

Peștele ocupă un loc aparte în tradiția creștină încă din primele veacuri. În limba greacă, cuvântul „Ichthys” („pește”) era folosit de primii creștini drept mărturisire a credinței și semn de recunoaștere între ei, în perioada persecuțiilor. Fiecare literă a cuvântului „Ichthys” reprezintă inițiala fiecăruia dintre cuvintele expresiei „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”, a explicat teologul Ioan Valentin Istrati.

De pește și de pescari se leagă numeroase episoade din Evanghelii. O parte dintre apostoli au fost pescari, iar Iisus Hristos le-a spus că îi va face „pescari de oameni”, referindu-se la misiunea lor de a răspândi credința.

Dincolo de semnificația religioasă, peștele este o sursă valoroasă de proteine într-o perioadă în care alimentația de post exclude carnea. În plus, este bogat în acizi grași Omega-3, vitamina D și vitamina B12, precum și în minerale precum iodul și seleniul.

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