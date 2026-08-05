Postul Sfintei Mării 2026: Ce este interzis să faci în cele 14 zile de post

Cunoscut și ca Postul Sfintei Maria, Postul Adormirii Maicii Domnului are date fixe: începe în fiecare an la 1 august și se încheie pe 14 august, în ajunul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august.

Pe parcursul celor 14 zile de post, credincioșii sunt îndemnați nu doar la abstinență alimentară, ci și la rugăciune, iertare și cumpătare.

Tradiția ortodoxă pune accent pe curățirea sufletului, așa că respectarea postului înseamnă mai mult decât evitarea anumitor alimente.

Nunți, petreceri și bârfe, interzise în Postul Sfintei Maria

Ca în orice post, potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe, în această perioadă sunt interzise alimentele de origine animală, precum carnea, laptele, brânza, ouăle și produsele preparate din acestea.

Peștele este permis doar la sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, pe 6 august, dacă aceasta cade în timpul postului.

Dincolo de restricțiile alimentare, tradiția recomandă evitarea exceselor de orice fel.

Astfel, credincioșii sunt îndemnați să renunțe la petreceri, la distracții, care sunt considerate nepotrivite perioadei de post. De asemenea, sunt îndemnați să renunțe la consumul de alcool în exces.

De asemenea, sunt înscurajați să evite certurile, conflictele, jignirile, să evite bârfa și orice comportament care poate dăuna relațiilor cu cei din jur.

Biserica arată că postul este văzut ca o perioadă de împăcare a credinciosului cu sine însuși și cu cei din jur, dar și de apropiere de Dumnezeu.

În timpul Postului Sfintei Maria, este recomandat ca oamenii să participe mai des la slujbe, să citească rugăciuni dedicate Maicii Domnului și să încearce să facă fapte bune, de milostenie. Sunt încurajați credincioșii să viziteze bolnavii, să ajute persoanele aflate în dificultate și îi ierte pe cei cu care au avut neînțelegeri.

În multe zone ale țării se păstrează obiceiul de a nu face nunți sau alte petreceri, deoarece Biserica Ortodoxă nu oficiază cununii religioase în timpul posturilor de peste an.

Respectarea postului este alegere personală

Postul Sfintei Maria amintește de perioada de rugăciune și pregătire pe care, potrivit tradiției creștine, Maica Domnului a petrecut-o înainte de trecerea sa la cele veșnice. Pentru credincioși, cele 14 zile reprezintă un timp de reflecție, pocăință și apropiere de valorile creștine.

Respectarea postului rămâne o alegere personală, iar duhovnicii subliniază că adevărata valoare a acestei perioade nu constă doar în respectarea regulilor alimentare, ci și în schimbarea atitudinii față de Dumnezeu și față de cei din jur.

Postul nu e pentru toată lumea

Nu toți credincioșii trebuie să țină post. Copiii, persoanele bolnave, femeile însărcinate sau care alăptează, precum și vârstnicii cu afecțiuni medicale pot primi dezlegare sau pot adapta postul în funcție de starea lor de sănătate. Asta pentru că postul nu trebuie în niciun caz să pună în pericol sănătatea. În astfel de situații, credincioșii sunt îndemnați să ceară sfatul duhovnicului și, atunci când este cazul, să respecte recomandările medicului. Preoții subliniază că scopul postului este creșterea duhovnicească, nu de afectare a organismului prin restricții alimentare nepotrivite.

În cazul copiilor, Biserica recomandă o introducere treptată în practica postului, ținând cont de vârstă, de nevoile de dezvoltare și de starea de sănătate. Nu există obligația ca cei mici să respecte integral toate regulile alimentare, iar decizia este luată de părinți, în acord cu sfatul duhovnicului.

De asemenea, persoanele care urmează tratamente medicale sau suferă de boli cronice sunt sfătuite să nu întrerupă medicația și să nu adopte un regim alimentar care le-ar putea agrava afecțiunea.

Preoții amintesc că, pentru cei care nu pot posti din motive medicale, accentul poate fi pus pe rugăciune, participarea la slujbe, milostenie și faptele bune, considerate la fel de importante în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.