Record la Cupa Mondială 2026: A fost atins pragul de 5 milioane de spectatori pe stadioane

FIFA a anunțat că pragul de cinci milioane de spectatori pe stadioanele Cupei Mondiale din 2026 a fost atins marți, odată cu meciul din optimile de finală dintre Franța și Suedia, desfășurat la East Rutherford (New Jersey), potrivit Le Figaro.

„Cupa Mondială din 2026 va intra în istorie în timpul meciului din optimile de finală dintre Franța și Suedia, când numărul total de spectatori la turneu va depăși 5.000.000, stabilind un nou record absolut de prezență”, a transmis FIFA într-un comunicat.

Recordul este acum de 5.048.079 de spectatori, inclusiv cei 80.663 de oameni de pe stadionul East Rutherford. Recordul anterior a fost stabilit în 1994, cu 3.587.538 de oameni pe stadioanele din SUA.

Stadioanele, ocupate în proporție de 99,7%

Pentru această ediție, organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, meciurile au atras o medie de 64.511 spectatori, fără a include meciul de marți. Stadioanele au avut o rată de ocupare de 99,7%, în ciuda controverselor legate de prețurile exorbitante ale biletelor înainte de începerea turneului, care mai are 27 de meciuri de jucat, a declarat forul de conducere mondial.

Cele mai mari spectatori au fost la meciurile Uzbekistan vs. Columbia, Mexic vs. Africa de Sud și Republica Cehă vs. Mexic (80.824 de persoane) de pe stadionul Azteca din Mexico City. Înainte de începerea turneului, președintele FIFA, Gianni Infantino, declarase că se așteaptă la aproximativ șapte milioane de spectatori în total.