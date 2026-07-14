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Riviera Mangalia vibrează de energie!

Muzica LIVE Constantin Enceanu, Jony Romano și legendarii AZUR continuă petrecerea verii la Neptun Arena
Riviera Mangalia vibrează de energie!
Mediafax
14 iul. 2026, 17:09, Comunicate
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Sudul litoralului se reinventează total și devine cel mai dinamic punct de pe harta distracției din această vară!

Riviera Mangalia – noul brand estival spectaculos din sud – continuă aventura. Săptămâna care urmează aduce un mix plin de viață, cu ritmuri moderne, hituri nemuritoare și delicii culinare greu de refuzat.

Locul de întâlnire?

Neptun Arena, amplasată chiar în inima stațiunii Neptun, în parcarea Hotelului Neptun. Aici, atmosfera plină de entuziasm este garantată pentru întreaga familie!

Hituri all time și muzică live pentru toate gusturile

Muzica live cucerește scena din Neptun în a doua jumătate a săptămânii. Artiști iubiți, legende vii ale muzicii românești, vin să ridice entuziasmul la cel mai înalt nivel:

  • Miercuri, 15 iulie: Constantin Enceanu aduce energia folclorului autentic românesc.
  • Vineri, 17 iulie: Jony Romano electrizează publicul cu sound-ul său modern și urban.
  • Sâmbătă, 18 iulie: Legendara Formație Azur garantează o seară plină de nostalgie și dans.
  • În plus, Mihai Trăistariu și Daniel Iordăchioaie vor completa momentele speciale din program.

În restul zilelor (luni, marți, joi și duminică), programul permanent menține buna dispoziție: la 20:00 începe animația interactivă pentru copii, iar de la 20:30 dansăm pe cele mai tari Disco Summer Hits. Citeşte comunicatul integral AICI

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