România devine prima țară europeană în care pacienții vor putea avea acces la primul test de sânge pentru evaluarea obiectivă a durerii și a riscului unor afecțiuni de sănătate mintală

Pacienții români vor putea avea acces, în premieră europeană, la primul test de sânge bazat pe biomarkeri de expresie genică (ARN), dezvoltat pentru evaluarea obiectivă a severității durerii și a unor tulburări de sănătate mintală, precum și pentru furnizarea de informații obiective privind riscul de evoluție a acestora și răspunsul la tratament. Analiza completează evaluarea clinică realizată de medic, oferind informații biologice obiective care pot contribui la alegerea tratamentului potrivit.

Tehnologia care stă la baza testului a fost dezvoltată de omul de știință și medicul psihiatru româno-american Profesor Universitar Dr. Alexander B. Niculescu, cercetător recunoscut mondial pentru contribuțiile sale în dezvoltarea biomarkerilor în domeniul sănătății mintale și al managementului durerii. România devine astfel prima țară din Europa în care această inovație urmează să fie disponibilă în practica medicală.

„În ultimii peste 20 de ani de cercetare am urmărit identificarea de biomarkeri moleculari care pot oferi medicilor informații obiective despre severitatea bolii, riscurile viitoare și răspunsul la tratament. De prea multe ori, alegerea tratamentului s-a bazat pe încercări succesive a mai multor opțiuni terapeutice, până la identificarea celei mai eficiente pentru fiecare pacient. Testul nu oferă un diagnostic care înlocuiește decizia medicului, ci îl ajută cu informații biologice obiective care să permită o medicină precisă și un tratament mai bine adaptat fiecărui pacient în parte. În final, obiectivul este să oferim medicilor instrumente care contribuie la o evaluare mai precisă și la alegerea unui tratament mai bine adaptat fiecărui pacient, să prevenim agravarea bolii și să contribuim la reducerea riscului de episoade cronice„, afirmă Prof. Univ. Dr. Alexander B. Niculescu, profesor și medic psihiatru, și fondatorul companiei MindX Sciences (SUA).

Durerea și tulburările de sănătate mintală afectează aproximativ 1 din 4 persoane la nivel global, însă evaluarea lor continuă să se bazeze, în mare măsură, pe simptomele descrise de pacient și pe observația clinică. Spre deosebire de alte specialități medicale, precum oncologia, unde biomarkerii sunt utilizați în mod curent pentru diagnostic și monitorizare, în psihiatrie și în managementul durerii lipsesc încă, în multe situații, instrumente biologice obiective care să completeze evaluarea clinică. Citeşte comunicatul integral AICI