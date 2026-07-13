Zalando lansează campania de festival cu un style stunt la Electric Castle 2026

Venind în întâmpinarea celei mai mari dileme a sezonului – „Ce să port?” –, Zalando a lansat o campanie cross-channel îndrăzneață, concepută special pentru a reduce la tăcere anxietățile vestimentare și pentru a elimina definitiv toate ezitările, orice „dacă” și cu „parcă” legate de stil la festival.

O campanie social-first care pune capăt tuturor dilemelor de festival

Noua campanie de vară este deja activă pe canalele de social media și în outdoor, având la bază un insight cultural românesc extrem de autentic. Pornind de la celebra expresie „a căuta nod în papură” – acel obicei local de a supraanaliza și de a despica firul în patru –, Zalando a dat viață conceptului „Outfituri de festival fără Dacă și cu Parcă”.

Pentru a personifica aceste voci interioare pline de ezitare, campania din social media îi aduce în prim-plan pe cunoscutul comediant Alex Bogdan și pe creatorul de modă Zarug, care întruchipează magistral personajele „Dacă” și „Parcă”. Alături de o echipă puternică de influenceri extrem de populari în zona de fashion – printre care @thatramona, @augustinzainea, @andreirosca, @cosmingurau, @maracalli, @cesimaa și @lizasabau –, Dacă și Parcă pândesc cu umor peste umerii creatorilor de conținut pentru a le sădi neîncrederea în propriile alegeri vestimentare. Toate aceste dubii sunt însă spulberate rapid și relaxat de selecțiile estivale curatoriate de Zalando, create special pentru look-uri de festival fără compromisuri.

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